Giro meteorológico: el día de la semana en que cambiará el panorama del tiempo en el país

Resumen para apurados
- El SMN anunció que desde este miércoles Argentina experimentará un cambio climático hacia temperaturas normales y lluvias, finalizando las alertas extremas del fin de semana.
- Este giro meteorológico ocurre tras días de viento Zonda en el NOA y nevadas en la Patagonia. Ahora, un nuevo frente desde el Pacífico por Neuquén generará lluvias y más nieve.
- Se prevé mayor estabilidad térmica en el centro y norte del país, aunque el noreste y la Patagonia norte registrarán precipitaciones por encima de sus promedios históricos.
La semana que comienza estará marcada por fuertes contrastes climáticos en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la continuidad de fenómenos como el viento Zonda que afectó al NOA durante el fin de semana, al que se suman otros eventos como tormentas en el NEA y nevadas, precipitaciones y ráfagas intensas en Cuyo y la Patagonia. Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse con el correr de los días, y el miércoles 22 presentará un panorama distinto para la mayor parte del territorio nacional.
Luego de un fin de semana con marcada actividad atmosférica en el Cono Sur, los modelos meteorológicos advierten que habrá una paulatina recuperación térmica. El Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) advirtió que los termómetros llegarán a marcas más cercanas a las habituales en gran parte de Argentina, mientras que las lluvias superarán los promedios en sectores del norte y del sur.
La evolución del tiempo para el martes
El SMN extendió sus avisos preventivos por vientos hasta el martes 21, jornada en la que el escenario se mantendrá similar al registrado durante el primer día de la semana. Las advertencias por ráfagas intensas continuarán en las zonas cordilleranas de Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza, al igual que los reportes por viento zonda sobre la provincia de Jujuy, aunque irán perdiendo vigencia paulatinamente.
Durante el martes, las altas presiones volverán a dominar el norte patagónico y gran parte del centro del país. Sin embargo, el noreste argentino y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires todavía podrían registrar algunas lluvias aisladas.
Transición térmica y tormentas aisladas
Las alertas por viento Zonda comenzarán a disiparse en el norte, así como las precipitaciones y tormentas. Con el ingreso de aire del sector sur, la región septentrional recuperará valores máximos mucho más acordes con el invierno, según informaron desde el medio Meteored. Las nevadas persistirán sobre sectores cordilleranos de Neuquén, Mendoza y San Juan. Además, el modelo de referencia, el ECMWF, indica el probable desarrollo de descargas eléctricas e instabilidad sobre Córdoba, San Luis y La Rioja.
El escenario de fuertes oscilaciones comenzará a quedar atrás durante la semana del 20 al 27 de julio. Según la última actualización del ECMWF, gran parte del centro y norte argentino presentará anomalías térmicas moderadas, con valores cercanos o apenas superiores a los promedios climáticos de la estación.
Un nuevo frente desde el Pacífico
El pronóstico muestra un período con características típicas para esta época del año, lo que favorecerá una mayor estabilidad en las condiciones térmicas sobre buena parte de la región pampeana, Cuyo y el norte del país.
Sin embargo, los principales modelos meteorológicos anticipan un cambio de panorama para este miércoles, con el ingreso de una nueva perturbación desde el océano Pacífico, esta vez a la altura de Neuquén. Este frente podría generar un episodio de nevadas en la cordillera e incluso extender algunas precipitaciones níveas hacia zonas del centro de Río Negro. Al mismo tiempo, el noreste argentino volvería a presentar condiciones favorables para las lluvias.
Acumulados de lluvia y nieve en el noreste y sur
Las precipitaciones marcarán las jornadas en el noreste argentino. El ECMWF proyecta acumulados superiores a la media histórica sobre Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y sectores del norte de Santa Fe, en una configuración que mantiene activa la circulación de humedad sobre esa región.
Otro de los sectores donde el ECMWF prevé marcas por sobre los valores habituales es el norte de la Patagonia y parte de la región cordillerana. Allí, el frecuente ingreso de inestabilidad desde el océano Pacífico favorecerá nuevos episodios de agua y nieve en alta montaña.
Hacia el final de la semana, muy probablemente el foco meteorológico esté en el seguimiento del proceso de formación de un centro de bajas presiones frente al sudeste de Chubut.