Giro meteorológico: el día de la semana en que cambiará el panorama del tiempo en el país

La semana que comienza estará marcada por fuertes contrastes climáticos en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la continuidad de fenómenos como el viento Zonda que afectó al NOA durante el fin de semana, al que se suman otros eventos como tormentas en el NEA y nevadas, precipitaciones y ráfagas intensas en Cuyo y la Patagonia. Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse con el correr de los días, y el miércoles 22 presentará un panorama distinto para la mayor parte del territorio nacional.