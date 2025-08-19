Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Usurpaciones en El Mollar: una topadora volvió a tirar paredes
Se concretó el desalojo del “Loteo Monroy”, último predio que estaba tomado en la Reserva Natural La Angostura. La Provincia ahora debe definir la suerte de otros dos casos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 21 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
El Mollar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ponen punto final a las usurpaciones en la Reserva La Angostura
La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
Más Noticias
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"
Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
Delitos rurales en Tucumán: lanzan un instructivo y un listado de oficinas para denunciar
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
Está grave un joven baleado en el pecho
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más