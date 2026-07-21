Seguridad

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

SE detectó que varias personas ofrecían parcelas a valores muy inferiores a los del mercado.

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, la Fiscalía de Estado de Tucumán denunció la venta ilegal de tierras estatales en El Cadillal, donde particulares comercializan parcelas públicas a bajo precio.
  • Las ventas fraudulentas operan desde 2010 usando boletos de compraventa sin valor legal. El daño ambiental incluye desmonte en áreas protegidas y reservas arqueológicas.
  • La fiscal Gilda Pedicone advirtió que continuarán las acciones judiciales para frenar las usurpaciones y alertó a los compradores sobre la invalidez legal de dichos boletos.
Resumen generado con IA


Ampliación Villa del Parque es uno de los emprendimientos que está siendo investigado por la Fiscalía de Estado. Según los funcionarios, existen personas que continúan comercializando terrenos fiscales en El Cadillal. “La gente, al darse cuenta de que puede tener problemas con los terrenos, los está liquidando para no quedarse sin nada”, explicó Luis Agüero, uno de los residentes ocasionales de la villa turística.

Según detallaron los responsables del área encargada de resguardar los inmuebles estatales, el personal detectó que varias personas ofrecían parcelas a valores muy inferiores a los del mercado. Los casos fueron denunciados ante la Justicia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, desde 2010 en adelante un hombre, aduciendo contar con documentación que acreditaba la herencia de esas tierras, comenzó a comercializarlas bajo el nombre de Villa del Parque. Los investigadores presumen que, a partir de 2014, amplió la extensión del emprendimiento incorporando nuevos terrenos. “Gran parte de esas parcelas se encuentran en sectores donde no se puede construir porque están ubicadas en áreas destinadas a la protección de la flora y la fauna”, explicó un funcionario. “Se subdividieron terrenos superando los límites permitidos, se desmontaron bosques nativos e incluso se realizaron construcciones sobre importantes reservas arqueológicas. El daño es muy importante”, añadió la fuente en una entrevista con LA GACETA.

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

“Seguimos avanzando en la detección de estos casos porque están generando un enorme perjuicio al patrimonio público”, señaló la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. De acuerdo con las denuncias presentadas por varios compradores, el vendedor les entregó como única documentación un boleto de compraventa. Los especialistas insisten en que ese instrumento, aun cuando haya sido firmado ante escribano público, carece de valor suficiente para acreditar la titularidad de un terreno.

Temas El CadillalGilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial
1

Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera
2

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje
3

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida
4

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño
5

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Nuestra Selección
2

Nuestra Selección

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
3

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU
4

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Del cierre a las reformas en el Banco Central
5

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Más Noticias
Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Comentarios