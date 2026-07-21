Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

Según detallaron los responsables del área encargada de resguardar los inmuebles estatales, el personal detectó que varias personas ofrecían parcelas a valores muy inferiores a los del mercado. Los casos fueron denunciados ante la Justicia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, desde 2010 en adelante un hombre, aduciendo contar con documentación que acreditaba la herencia de esas tierras, comenzó a comercializarlas bajo el nombre de Villa del Parque. Los investigadores presumen que, a partir de 2014, amplió la extensión del emprendimiento incorporando nuevos terrenos. “Gran parte de esas parcelas se encuentran en sectores donde no se puede construir porque están ubicadas en áreas destinadas a la protección de la flora y la fauna”, explicó un funcionario. “Se subdividieron terrenos superando los límites permitidos, se desmontaron bosques nativos e incluso se realizaron construcciones sobre importantes reservas arqueológicas. El daño es muy importante”, añadió la fuente en una entrevista con LA GACETA.