Política

Caso Adorni: un informe contable detectó irregularidades y una trama oculta

A través de las cuentas analizadas se habrían movido alrededor de US$ 100.000.

ANOMALÍA. El informe detalló que Adorni no tuvo criptos en 2024.
ANOMALÍA. El informe detalló que Adorni no tuvo criptos en 2024.
Por Nahuel Toledo Hace 4 Hs

Un informe clave sobre la situación patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el rumbo de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y afianzó las sospechas sobre los desajustes en sus números. Según consignó el diario La Nación, el documento fue recibido el último viernes por el fiscal Gerardo Pollicita y fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones (DAFI). La gran sorpresa del trabajo pericial radicó en la aportación de nueva información sobre operaciones con criptomonedas, un área borrosa dentro de los bienes del ex funcionario libertario.

La pista del dinero digital ya formaba parte de la investigación judicial a partir de las primeras respuestas enviadas por las plataformas virtuales, las cuales revelaron transacciones que no estaban bajo la lupa. Con los nuevos datos aportados por la DAFI, los investigadores lograron ampliar un mapa virtual que dibuja una red de conexiones entre cuentas que pertenecen o interactuaron con las del exjefe de Gabinete. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, a través de este entramado de cuentas analizadas por la Justicia se habrían movido alrededor de US$ 100.000.

Un informe técnico refuerza las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni

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El informe funciona como una traducción contable de todos los elementos recolectados en el expediente durante los últimos meses. La auditoría contempla de manera detallada consumos, escrituras de propiedades, remodelaciones, facturaciones, viajes, movimientos bancarios, préstamos y gastos realizados en efectivo. La tarea principal de la DAFI consistió en ordenar este volumen de información para cruzarlo con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, determinando si la evolución de sus bienes guardan valoración con los fondos acreditados de forma legal.

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Datos oficiales

El alcance del peritaje financiero incorporó también los datos oficiales remitidos por dos plataformas de criptomonedas (Binance y Lemon), en las cuales el ex funcionario poseía cuentas activas. El propio Adorni debía reconocer la existencia de estos activos digitales al corregir de manera retroactiva sus declaraciones juradas en medio del avance de la investigación judicial. Sin embargo, los investigadores detectaron una anomalía llamativa en la documentación: al cierre del período fiscal correspondiente al año 2024, el rubro de las monedas virtuales desaparece por completo de la lista de bienes declarados.

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