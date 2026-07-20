La joya oculta de Netflix protagonizada por Ricardo Darín que retrata una inquietante historia real

Una mole de construcción abandonada por el Estado es el resumen perfecto de una historia de olvido a la que el sacerdote Julián, interpretado brillantemente por Ricardo Darín, y su colega Nicolás se enfrentan con sensibilidad y compromiso. Ese chasis de cemento que existió en la realidad de las villas bonaerenses es el punto de partida de una trama apasionante, inquietante y desgarradora: "Elefante Blanco", un largometraje disponible en Netflix que expone temáticas de profunda preocupación social, la debilidad humana, la fe y la entrega hacia los demás.