La joya oculta de Netflix protagonizada por Ricardo Darín que retrata una inquietante historia real

Resumen para apurados
- Netflix destaca "Elefante Blanco", film de Pablo Trapero con Ricardo Darín sobre sacerdotes que enfrentan la marginalidad en Buenos Aires ante el histórico abandono estatal.
- La trama se basa en el "Elefante Blanco", un gigante de hormigón real abandonado en Villa Lugano que iba a ser el hospital de tuberculosis más grande de Latinoamérica.
- El reestreno en streaming revaloriza el cine nacional de corte social, manteniendo vigente el debate sobre la desigualdad, la burocracia y el rol de la Iglesia en las villas.
Una mole de construcción abandonada por el Estado es el resumen perfecto de una historia de olvido a la que el sacerdote Julián, interpretado brillantemente por Ricardo Darín, y su colega Nicolás se enfrentan con sensibilidad y compromiso. Ese chasis de cemento que existió en la realidad de las villas bonaerenses es el punto de partida de una trama apasionante, inquietante y desgarradora: "Elefante Blanco", un largometraje disponible en Netflix que expone temáticas de profunda preocupación social, la debilidad humana, la fe y la entrega hacia los demás.
Dirigida por Pablo Trapero, esta producción se posiciona como esa película del catálogo del gigante del streaming que vale la pena redescubrir. Interpretada por grandes figuras de la escena nacional e internacional como Ricardo Darín, Jérémie Renier y Martina Gusmán, la cinta retrata una dolorosa porción del tejido social argentino, entrecruzando historias de profunda amistad, entramados de poder político, violencia barrial y las duras contradicciones de la jerarquía eclesiástica.
Una trama atravesada por la culpa, la fe y la violencia urbana
La historia sigue los pasos de Nicolás (Renier), un cura belga que, tras sobrevivir a una devastadora incursión paramilitar en la selva centroamericana, queda marcado por la culpa y la impotencia. Para ayudarlo a sanar y redirigir su vocación, su amigo de toda la vida, el Padre Julián (Darín), lo invita a sumarse a su incansable labor social y pastoral en Ciudad Oculta, una de las barriadas más postergadas de Buenos Aires.
Allí entran en contacto con Luciana (Gusmán), una abogada y trabajadora social dedicada en cuerpo y alma a destrabar la reactivación de las obras del barrio. Juntos conformarán un frente común para asistir a los vecinos, pero pronto se verán obligados a lidiar con el avance del narcotráfico, el acoso policial, la burocracia estatal e incluso sus propios dilemas éticos y emocionales sobre cómo ejercer su compromiso sin perder sus convicciones en el intento.
La verdadera historia detrás del gigante de cemento
Más allá del conflicto humano de sus protagonistas, uno de los atractivos más potentes del film radica en su trasfondo histórico. El denominado "Elefante Blanco" no fue un invento del guión: existió en la realidad y durante décadas fue la representación física del abandono estatal en Villa Lugano.
Proyectado a mediados del siglo XX como el hospital para tuberculosis más grande y moderno de América Latina, la obra quedó paralizada por vaivenes políticos y económicos. Con el correr de los años, la colosal estructura de hormigón se deterioró, sirviendo únicamente como refugio precario y paisaje habitual de Villa 15. Trapero utilizó este escenario real para darle una atmósfera auténtica y sobrecogedora al relato.
El elenco principal de "Elefante blanco" con Darín
Entre los principales actores que llevan adelante los roles protagónicos en "Elefante blanco", se encuentran:
- Ricardo Darín
- Jérémie Renier
- Martina Gusmán
- Federico Barga
- Walter Jakob
- Mauricio Minetti
- Raul Ramos
- Pablo Gatti