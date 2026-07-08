Netflix suma videos cortos

Netflix avanzó sobre el terreno del video breve con nuevos acuerdos de licencia con editoras de medios estadounidenses. La plataforma incorporará contenidos de Penske Media, BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines y People Inc., con propuestas sobre noticias, estilo de vida, celebridades y formatos instructivos.El contenido estará disponible desde el 3 de agosto para suscriptores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Los episodios tendrán una duración variable, desde unos dos minutos hasta más de 20.