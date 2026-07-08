Tiene solo seis capítulos y es furor en Netflix: la miniserie argentina protagonizada por Juan Minujín

Una investigación al límite en la Patagonia

En este tenso contexto irrumpe Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista reconocida por desentramar complejos enigmas y exponer verdades incómodas. Movilizada por la búsqueda de justicia, Garay se involucra de lleno en la causa hasta apuntar directamente hacia Leo Mercer (Alberto Ammann), un carismático líder de la Fundación Fronteras que asiste a adolescentes. Tras un operativo encubierto, la reportera logra filmar una confrontación que se viraliza de inmediato, destruyendo la reputación de Mercer y colocándolo como el enemigo público número uno. Sin embargo, la esencia de las novelas de Harlan Coben radica en que nada es lo que parece y a medida que avanza la investigación se descubre que los secretos son otros.