Netflix confirmó “Lo dejamos acá”, el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Resumen para apurados
- Netflix confirmó el filme 'Lo dejamos acá' con Ricardo Darín y Diego Peretti para 2026 en su plataforma, como parte de su plan de impulsar producciones de origen argentino.
- Dirigida por Hernán Goldfrid, la trama sigue a un analista en crisis y su paciente escritor, explorando la manipulación emocional y los límites éticos de la terapia.
- El filme genera gran expectativa por reunir a dos figuras locales de peso y promete consolidar el posicionamiento global del cine argentino tras su estreno a fines de 2026.
Netflix confirmó uno de los proyectos argentinos más esperados para 2026 y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del cine nacional. Se trata de “Lo dejamos acá”, una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que combinará suspenso, drama psicológico y una historia cargada de tensión emocional.
La producción formará parte de la iniciativa “Hecho en Argentina”, impulsada por la plataforma para fortalecer contenidos locales con alcance internacional. El film estará dirigido por Hernán Goldfrid con guion de Emanuel Diez.
De qué trata “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina de Netflix
La historia seguirá a un prestigioso psicoanalista interpretado por Ricardo Darín, quien atraviesa una profunda crisis personal y profesional que lo lleva a cuestionar los métodos que utilizó durante años con sus pacientes.
En medio de ese colapso emocional, el terapeuta comenzará a implementar prácticas poco convencionales dentro de su consultorio. Lo que parece un intento desesperado por recuperar sentido terminará convirtiéndose en una obsesión cada vez más peligrosa.
El conflicto central comenzará con la llegada de un nuevo paciente, interpretado por Diego Peretti. El personaje será un escritor atravesado por un fuerte bloqueo creativo y emocional, situación que dará lugar a una relación intensa y cada vez más incómoda entre ambos.
La película explorará temas vinculados con la manipulación emocional, la dependencia y los límites éticos dentro de la terapia psicológica, todo dentro de un clima de thriller psicológico y tensión constante.
Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a protagonizar una gran producción argentina
La confirmación del proyecto despertó expectativa inmediata dentro de la industria audiovisual argentina por reunir a dos de las figuras más reconocidas del cine y la televisión nacional.
En los últimos años, Ricardo Darín participó en producciones de gran repercusión internacional, mientras que Diego Peretti mantuvo una fuerte presencia tanto en cine como en ficción televisiva.
El primer adelanto difundido por Netflix mostró escenas oscuras, silencios incómodos y una estética marcada por el suspenso psicológico. Allí puede verse a Darín interpretando a un terapeuta obsesionado con encontrar nuevas respuestas para sus pacientes, mientras que Peretti aparece como un escritor atrapado en una crisis emocional.
Aunque todavía no se conocieron demasiados detalles sobre la trama completa, el teaser dejó en claro que la película apostará por un relato intenso y diferente a otras producciones recientes del cine argentino.
Cuándo se estrena “Lo dejamos acá” en Netflix
La plataforma confirmó que “Lo dejamos acá” llegará al catálogo durante el segundo semestre de 2026, aunque todavía no se anunció una fecha exacta de estreno.
Mientras aparecen nuevos avances e imágenes oficiales, la película ya comenzó a posicionarse entre los títulos argentinos más esperados de los próximos meses, especialmente por la combinación de thriller psicológico, figuras reconocidas y una propuesta orientada al suspenso emocional.