Juicio a Pity Álvarez: cuándo será, qué cargos enfrenta y qué se sabe de la causa

Resumen para apurados
- La Justicia argentina juzgará a Cristian "Pity" Álvarez desde el 10 de agosto de 2026 por el homicidio de Cristian Díaz en 2018, tras determinar que está mentalmente apto.
- El proceso estaba suspendido desde 2021 por la salud mental del músico, pero nuevas pericias de 2025 y su reciente actividad musical confirmaron que puede afrontar el debate.
- El juicio oral se extenderá hasta septiembre de 2026 con audiencias de máximo tres horas para preservar su salud, mientras Álvarez tiene prohibido salir del país.
La Justicia resolvió que Cristian "Pity" Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras varios años de suspensión por dudas sobre su estado de salud mental, el proceso judicial se reanudará y ya tiene un cronograma de audiencias confirmado. Será dos días después de su show en Tucumán.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que estableció que el debate comenzará el 10 de agosto de 2026 y se extenderá durante distintas jornadas entre agosto y septiembre.
Por qué la Justicia decidió reactivar el juicio contra Pity Álvarez
El expediente permaneció paralizado desde 2021, cuando un informe médico concluyó que el músico no estaba en condiciones de enfrentar un proceso judicial.
Sin embargo, nuevas pericias médicas y psiquiátricas realizadas durante 2025 modificaron ese escenario. Los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que, aunque el cantante presenta un trastorno cognitivo leve, actualmente posee las capacidades necesarias para comprender el desarrollo del juicio, colaborar con su defensa y tomar decisiones vinculadas a su situación procesal.
Los informes también consignan antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud como hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo. No obstante, los peritos concluyeron que no existe una incapacidad que justifique seguir postergando el proceso.
Además, señalaron que, al momento de la evaluación, no presentaba indicadores de riesgo inminente para sí mismo ni para terceros.
La defensa cuestionó los informes
La defensa de Álvarez sostuvo que el diagnóstico podría corresponder a un trastorno neurocognitivo de mayor gravedad y planteó la necesidad de realizar nuevos estudios especializados antes del inicio del juicio.
No obstante, el juez Gustavo Goerner rechazó ese planteo al considerar que las pericias existentes resultan suficientes para determinar que el músico puede afrontar el proceso.
Otro de los aspectos valorados por la Justicia fue la actividad pública reciente del cantante. La fiscalía destacó que su participación en recitales y entrevistas evidencia un nivel de organización y funcionamiento compatible con la celebración del juicio.
Incluso, el expediente hace referencia a un concierto de tres horas realizado en Córdoba durante diciembre de 2025 y a otros compromisos artísticos programados.
Cuándo comenzará el juicio
El juicio oral comenzará el 10 de agosto de 2026 y tendrá nuevas audiencias los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, además del 2, 7, 9 y 14 de septiembre.
Como medida para preservar la salud del músico, el tribunal dispuso que cada audiencia no se extienda por más de tres horas. Además, en caso de que surja algún inconveniente durante el proceso, podrá ser representado por su abogado.
El debate buscará esclarecer las circunstancias del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018. En aquel momento, Pity Álvarez se entregó a la Policía y quedó imputado por el hecho.
Mientras avance el proceso judicial, el músico deberá cumplir con la prohibición de salir del país y tampoco podrá ausentarse de la ciudad sin autorización del juez.