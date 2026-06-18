Juicio a Pity Álvarez: cuándo será, qué cargos enfrenta y qué se sabe de la causa

La Justicia resolvió que Cristian "Pity" Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras varios años de suspensión por dudas sobre su estado de salud mental, el proceso judicial se reanudará y ya tiene un cronograma de audiencias confirmado. Será dos días después de su show en Tucumán.