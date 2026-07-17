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“La Odisea” recibe brillantes calificaciones: en qué cines de Tucumán ver la super producción de Nolan

La nueva adaptación de Christopher Nolan debutó con excelentes críticas y ya puede verse en los cines de Tucumán.

“La Odisea” recibe brillantes calificaciones: en qué cines de Tucumán ver la super producción de Nolan
Foto: captura de La Odisea - Christopher Nolan
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Christopher Nolan estrenó este jueves en los cines de Tucumán su nueva película "La Odisea", logrando una excelente recepción inicial por parte de la crítica especializada.
  • El film adapta el clásico literario de Homero sobre el regreso de Odiseo a Ítaca, obteniendo un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y un alto puntaje de 89 en Metacritic.
  • La excelente acogida perfila a la producción como uno de los mayores éxitos del año y consolida a Nolan, mientras las salas locales ya amplían sus funciones y horarios.
Resumen generado con IA

Basada en el clásico libro de la literatura griega de Homero, “La Odisea” acaba de llegar al cine de la mano de Christopher Nolan y de un elenco prometedor. Este jueves, la película de la gran épica griega tuvo su estreno mundial y ya recibió una infinidad de críticas. Entre ellas, las principales plataformas de crítica cinematográfica ya ovacionan la película.

Estreno de cine: “La Odisea” es un viaje también hacia adentro

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Al finalizar la Guerra de Troya, Odiseo emprende el regreso hacia su tierra, el reino de Ítaca. En el camino, todos los obstáculos posibles parecen querer interponerse en su trayecto, por lo que la vuelta se extiende por aproximadamente una década. Mientras tanto, Penélope, su esposa, protege su reino de los intentos de invasión y de los pretendientes que no aceptan a una mujer sin esposo.

Las críticas a “La Odisea” de Christopher Nolan

Los portales web estallaron en cuanto empezaron a darse las primeras proyecciones de “La Odisea” en la pantalla grande. El sitio IMDb aún no tiene un promedio de calificación, debido al reciente estreno de la película. Pero, hasta ahora, la mayoría de las críticas que pueden leerse aprueban la megaproducción y la dirección de Nolan, con calificaciones que van desde el 8/10 al 10/10. “Christopher Nolan lo hizo otra vez”, resume una de las devoluciones que se escribieron sobre el film.

El Metascore de la plataforma de crítica Metacritic es igual de favorecedor para “La Odisea” que el de IMDb. La evaluación de la película, basada en la crítica de 58 expertos, arrojó una calificación de 89/100. La evaluación de los espectadores suscritos a la plataforma, en cambio, varió y terminó con una calificación de 5.7 sobre 10.

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La tercera plataforma consultada que puso “La Odisea” a la evaluación de sus críticos fue Rotten Tomatoes. La película de Nolan recibió un 96% de calificaciones positivas por parte de los profesionales. A diferencia de lo que reflejó Metascore, la audiencia quedó bastante satisfecha con el resultado porque, en Rotten Tomatoes, la película logró un 97% de devoluciones positivas entre el público.

Cartelera de cines para ver “La Odisea” en Tucumán: días y horarios

Cine Atlas Monteagudo

Viernes 17, sábado 18, lunes 20, martes 21, miércoles 22 de julio a las 21.30

La venta online cierra 60 minutos antes de la función

Cine Atlas Vía 24

  • Viernes 17, sábado 18, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio a las 21

Cinemacenter

Función en castellano

  • Viernes 17 y martes 21 de julio a las 18
  • Sábado 18, lunes 20 y miércoles 22 a las 21.30
  • Viernes 17, domingo 19 y martes 21 de julio a las 21.30
  • Sábado 18, lunes 20 y miércoles 22 de julio a las 18

Función en castellano

  • Viernes 17 y sábado 18, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio a las 15.50, 19 y 21.30
  • Domingo 19 a las 21.30

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  • Viernes 17, sábado 18, domingo 19, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio a las 21.40

Función en castellano

  • Viernes 17 y sábado 18 de julio a las 15.10 y a la 1 (madrugada)
  • Martes 21 y miércoles 22 de julio a las 15.10
  • Viernes 17, sábado 18, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio a las 18.30 y a las 21.50
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