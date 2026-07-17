“La Odisea” recibe brillantes calificaciones: en qué cines de Tucumán ver la super producción de Nolan

Las críticas a “La Odisea” de Christopher Nolan

Los portales web estallaron en cuanto empezaron a darse las primeras proyecciones de “La Odisea” en la pantalla grande. El sitio IMDb aún no tiene un promedio de calificación, debido al reciente estreno de la película. Pero, hasta ahora, la mayoría de las críticas que pueden leerse aprueban la megaproducción y la dirección de Nolan, con calificaciones que van desde el 8/10 al 10/10. “Christopher Nolan lo hizo otra vez”, resume una de las devoluciones que se escribieron sobre el film.