El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

Tres prioridades

En este escenario de saturación legislativa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delimitó las tres prioridades absolutas para el oficialismo: la reforma política, los cambios en Zona Fría y la Ley de Inocencia Fiscal. El eje central de la reforma electoral es la eliminación de las PASO, una jugada estratégica de la Casa Rosada para suprimir una herramienta que permitiría a la oposición agruparse en una primaria contra Javier Milei; no obstante, la resistencia de los bloques aliados a ceder este mecanismo mantiene la iniciativa totalmente frenada.