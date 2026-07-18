Política

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: ¿cuáles son las reformas clave que buscará aprobar?

Tras el receso invernal, el oficialismo buscará recuperar la iniciativa con una agenda que incluye la reforma política, cambios económicos y nuevas modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Milei impulsará tras el receso invernal en el Congreso una serie de reformas políticas y económicas clave para recuperar la iniciativa política del Gobierno.
  • Tras superar derrotas legislativas y lograr leyes como la laboral, el oficialismo busca eliminar las PASO y reformar el BCRA, aunque aún negocia el apoyo de gobernadores aliados.
  • Estas reformas buscan consolidar la estabilidad financiera y fortalecer el camino a la reelección, pero su éxito dependerá de la capacidad de negociación en un Congreso dividido.
Resumen generado con IA

Luego de meses marcados por el caso Manuel Adorni y algunas derrotas parlamentarias, la administración del presidente Javier Milei buscará recuperar la iniciativa tras el receso invernal con una batería de proyectos de alto impacto político.

La principal apuesta del Poder Ejecutivo (PE) será la reforma política, cuyo eje central es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que el oficialismo considera clave para fortalecer el camino hacia una eventual reelección presidencial.

Sin acuerdo, el Senado postergó hasta agosto el debate de los proyectos clave del gobierno de Milei

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Sin embargo, la iniciativa todavía no logra reunir el respaldo necesario entre gobernadores aliados y bloques dialoguistas, un escenario similar al que enfrenta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. 

Las reformas económicas que llegarán al Congreso

Tras las vacaciones de invierno, el Ejecutivo también enviará al Congreso un conjunto de iniciativas orientadas a consolidar la estabilidad financiera y presupuestaria.

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Entre ellas figura la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal, además de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia y prohibir el financiamiento del Tesoro. A esto se sumará un mecanismo de shutdown, inspirado en el modelo estadounidense, con el objetivo de limitar la capacidad del Estado para gastar por encima de lo presupuestado.

Las principales victorias legislativas del oficialismo

Pese a las dificultades de las últimas semanas, La Libertad Avanza cerró un primer semestre con importantes avances parlamentarios. Entre ellos sobresale la sanción de la Ley de Modernización Laboral 27.802, aprobada el 27 de febrero luego de una extensa sesión en el Senado y posteriormente ratificada por la Cámara de Diputados.

La norma, considerada uno de los pilares del programa de gobierno, introdujo cambios de fondo en las reglas que regulan el mercado laboral.

Otro de los logros destacados fue la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras casi dos décadas de debate legislativo.

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También avanzó la reforma de la Ley de Glaciares, que otorgó a las provincias la facultad de definir criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares deberán ser preservados. Mientras la normativa original establecía una protección general, la modificación limitó ese resguardo a los cuerpos y geoformas que cumplan una "función hídrica comprobada o relevante".

Otra de las normas impulsadas por el Ejecutivo fue la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la incorporación de "los dólares del colchón" al circuito formal de la economía. La legislación elevó el umbral de evasión simple a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Además, redujo el plazo de prescripción del delito de cinco a tres años. El Gobierno prevé impulsar una nueva reforma durante el segundo semestre para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse al régimen.

En los últimos dos meses, además, el oficialismo consiguió una serie de avances parlamentarios con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción de la reforma del régimen de Zonas Frías, del Super RIGI -destinado a promover inversiones en las "industrias del futuro"- y de la denominada Ley Hojarasca.

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