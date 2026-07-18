El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: ¿cuáles son las reformas clave que buscará aprobar?

Otra de las normas impulsadas por el Ejecutivo fue la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la incorporación de "los dólares del colchón" al circuito formal de la economía. La legislación elevó el umbral de evasión simple a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Además, redujo el plazo de prescripción del delito de cinco a tres años. El Gobierno prevé impulsar una nueva reforma durante el segundo semestre para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse al régimen.