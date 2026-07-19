Aplicaciones caseras de las estadísticas en fútbol y política

¿Esas cifras muestran probabilidad de tantos? Más o menos. Con un diseño aleatorio es fácil, como el lanzamiento ideal de un dado o de una moneda. Para un número específico del dado la probabilidad es un sexto, para un lado de la moneda un medio (división de casos favorables sobre casos posibles). La realidad es más complicada y entonces se toma la historia como indicador de probabilidad. Nada más que indicador. Al lanzar una moneda se espera que tras muchos volados salga aproximadamente el mismo número de caras que de cruces, aunque no debería extrañar que tras diez tiros haya siete de un mismo lado y sólo tres del otro. Luego de un millón de lanzamientos se esperaría otra proporción. Vale para el fútbol. Aunque un gol cada diez disparos sea la historia, no deberían extrañar dos tantos tras dos tiros. Si bien no es una serie aleatoria, seguramente en otros partidos aparecerán muchos intentos sin aciertos.