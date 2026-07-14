Sin acuerdo: el comercio atenderá en distintos horarios por el partido de Argentina este miércoles 15

Gabriela Coronel, titular de la Cámara de Comercio de la capital, publicó también un comunicado esclareciendo los motivos de la decisión tomada. En su mensaje se dirigió a los trabajadores del rubro y a la comunidad desde su lugar de comerciante. “Cada decisión que tomamos desde la Cámara no nace de un escritorio; nace de escuchar, dialogar y representar la voz de quienes sostienen el comercio tucumano”, indicó.