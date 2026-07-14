Sin acuerdo: el comercio atenderá en distintos horarios por el partido de Argentina este miércoles 15

Resumen para apurados
- La Cámara de Comercio de Tucumán anunció que los locales atenderán en distintos horarios este miércoles por la semifinal de Argentina en el Mundial, al no haber un acuerdo unificado.
- Algunos locales abrirán de corrido hasta las 15, mientras que otros cortarán al mediodía para reabrir tras el partido. La decisión responde a la autonomía de cada comerciante.
- Esta flexibilización busca equilibrar la actividad económica con el impacto sociocultural del Mundial, marcando un precedente de adaptación comercial ante eventos masivos.
Los partidos de la Selección argentina vienen condicionando los horarios de gran parte de las actividades productivas en el país. El comercio es uno de los principales rubros afectados por los horarios del Mundial 2026. Pero para la semifinal que se jugará este miércoles 15, no hubo acuerdo, según informó la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán.
Este lunes, la cámara que nuclea a los comerciantes comunicó que “con motivo del partido de la Selección argentina” de este miércoles, algunos comercios decidieron abrir de 9 a 15 y otros, de 9 a 13 y de 18.30 a 21.30. El enfrentamiento con Inglaterra comenzará a las 16 y se extenderá, en principio, hasta las 17.30.
Atención del comercio durante el partido de la Selección
La Cámara de Comercio también comunicó que tanto el horario de apertura como el horario de cierre de los locales comerciales dependen exclusivamente de cada comerciante. “Nuestra función es acompañar y coordinar aquellas acciones”, declararon las autoridades de la entidad en la publicación que hicieron en su cuenta de Instagram.
Gabriela Coronel, titular de la Cámara de Comercio de la capital, publicó también un comunicado esclareciendo los motivos de la decisión tomada. En su mensaje se dirigió a los trabajadores del rubro y a la comunidad desde su lugar de comerciante. “Cada decisión que tomamos desde la Cámara no nace de un escritorio; nace de escuchar, dialogar y representar la voz de quienes sostienen el comercio tucumano”, indicó.
El comunicado de la presidenta de la Cámara de Comercio de la capital
Coronel destacó que las decisiones no se toman de forma unilateral desde el ente que preside y reiteró la autonomía de los comercios para decidir su horario de atención. “Nuestro compromiso es acompañar y coordinar aquellas acciones que, por consenso, entendemos que benefician a la mayoría”.
También indicó que el contexto por el Mundial es “especial” y que los comerciantes decidieron acompañar el momento. “No se trata solamente de un partido de fútbol. Se trata de entender el momento que vive nuestra sociedad, de acompañar a nuestros clientes y también de permitirnos compartir una alegría que, por un rato, nos une a todos”, manifestó.
Por último, invitó a no bajar los brazos, mantener la calma, trabajar con inteligencia y seguir construyendo el futuro del comercio en Tucumán.