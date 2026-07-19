Mundial 2026 Sexualmente hablando: ¿Nos gusta sufrir? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Inés Páez de la Torre Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 Tamaño texto Comentarios Más visto en Mundial 2026 La cantimplora de Jordan Pickford y la tragedia Sexualmente hablando: ¿Nos gusta sufrir? La foto de la semana Aplicaciones caseras de las estadísticas en fútbol y política El Mundial en el espejo Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?