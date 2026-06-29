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Ola polar: restringen el suministro de gas en cinco estaciones de servicio de Tucumán

La medida responde a la intensa ola polar que afecta a gran parte del país, situación que provocó un fuerte incremento de la demanda residencial de gas natural.

Carga de GNC. ARCHIVO
Carga de GNC. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La distribuidora Naturgy interrumpió este martes el suministro de gas a cinco industrias en Tucumán debido a la ola polar que triplicó la demanda residencial en el país.
  • La restricción afecta a contratos interrumpibles por el estrés en el transporte de gas. En tanto, el 95% de las estaciones de GNC operan con normalidad en la provincia.
  • ENARGAS y las distribuidoras monitorearán la situación diariamente para normalizar el servicio general en cuanto mejoren las condiciones climáticas y operativas.
Resumen generado con IA

La Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Garages y Afines (CAPEGA) informa que, a partir de las 6:00 horas del día martes, la distribuidora Naturgy dispuso la interrupción del suministro de gas natural para cinco establecimientos de la provincia de Tucumán que cuentan con servicio interrumpible.

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La medida responde a la intensa ola polar que afecta a gran parte del país, situación que provocó un fuerte incremento de la demanda residencial de gas natural, alcanzando niveles que triplican los consumos habituales para esta época del año. Este escenario generó una situación de estrés operativo sobre el sistema de transporte del fluido proveniente de la cuenca Neuquina, obligando a priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales y servicios esenciales.

No obstante, CAPEGA lleva tranquilidad a la comunidad y a los usuarios de GNC, destacando que más del 95% de las estaciones de servicio de Tucumán cuentan con contratos de suministro en firme, por lo que el abastecimiento y expendio de GNC se desarrolla con total normalidad en la gran mayoría de las estaciones de la provincia.

La evolución de la situación será monitoreada diariamente por las autoridades competentes, en coordinación con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), las distribuidoras y las empresas transportistas, con el objetivo de restablecer la totalidad del sistema tan pronto como las condiciones operativas y de demanda lo permitan.

CAPEGA continuará informando cualquier novedad relevante vinculada al suministro de gas natural y al normal funcionamiento de las estaciones de servicio de la provincia.

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