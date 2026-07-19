La cantimplora de Jordan Pickford y la tragedia

Volvamos a la condición trágica del asunto. El termo contenía cálculos acerca de los penales a los que no llegaron y esto es una enseñanza del destino y de la ilusión de querer conocerlo todo. Friedrich Nietzsche había pensado al hombre como una tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Esquemáticamente, Apolo representa la forma, el impulso científico y los límites mientras Dioniso está vinculado con la música y la embriaguez de los rituales. Bajo su influjo uno deja de sentirse una unidad cerrada sino cuerpos, voces y movimientos que participan de una misma intensidad. La tragedia griega era la representación de esa tensión, que usaremos con cierta libertad para nuestra reflexión mediante una hipótesis futbolística.