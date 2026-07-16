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Final del Mundial 2026: los supermercados de Tucumán atenderán el domingo solo hasta las 15

Para organizarse antes del partido: ¡a realizar esas compras con tiempo!

LOS SUPERMERCADOS cambian sus horarios este domingo.
LOS SUPERMERCADOS cambian sus horarios este domingo.
Hace 12 Min

Los supermercados de Tucumán modificarán su horario de atención este domingo 19 de julio debido a la final del Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones de Argentina y España. La medida busca que trabajadores y clientes puedan seguir el partido decisivo, en el que la Albiceleste buscará consagrarse bicampeona del mundo.

Desde el sector supermercadista informaron que los comercios permanecerán abiertos hasta las 15, por lo que recomendaron a los consumidores realizar sus compras con anticipación para evitar inconvenientes. El encuentro entre Argentina y España se disputará durante la tarde del domingo y concentrará la atención de millones de hinchas en todo el país.

La modificación del horario alcanzará a los supermercados de la provincia, mientras que otros rubros comerciales podrían adoptar medidas similares en las próximas horas, en función de la expectativa que genera la definición de la Copa del Mundo.

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