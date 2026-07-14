Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

Más allá de los trofeos, Scaloni logró algo que parecía igual de complejo: consolidar un grupo competitivo sin perder la calma. De perfil sereno, conciliador y poco afecto a los conflictos, suele mantener un tono medido incluso en los momentos de mayor presión. Esa tranquilidad contrasta con la emoción que deja ver después de cada logro, cuando no son pocas las veces que termina con lágrimas en los ojos.