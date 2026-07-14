Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni (Argentina) y Thomas Tuchel (Inglaterra) se enfrentarán este miércoles en Atlanta en la semifinal del Mundial 2026 buscando un pase a la gran final.
- Scaloni lidera un proyecto a largo plazo consolidado desde 2018, mientras que Tuchel busca el éxito inmediato tras asumir la dirección del seleccionado inglés a fines de 2024.
- Este duelo definirá al finalista del torneo e impondrá una de dos filosofías opuestas: la paciencia y pertenencia de Scaloni contra la inmediatez y táctica de Tuchel.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo enfrentará a dos selecciones con una de las rivalidades más intensas de la historia del fútbol. También pondrá cara a cara a dos entrenadores con personalidades, trayectorias y maneras de entender el juego completamente diferentes.
Lionel Scaloni y Thomas Tuchel llegan a Atlanta con un mismo objetivo: clasificar a la final del Mundial 2026. Sin embargo, el camino que recorrieron para alcanzar esta instancia difícilmente podría ser más distinto.
Scaloni, el arquitecto de un proyecto que devolvió la identidad
Cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la Selección Argentina en 2018, pocos imaginaban el éxito que alcanzaría. Sin experiencia previa como director técnico de un equipo profesional, fue recibido con escepticismo e incluso con fuertes críticas tras la frustrante eliminación en el Mundial de Rusia.
Lejos de responder con declaraciones grandilocuentes, eligió construir desde el silencio. Rodeado por antiguos compañeros de la Selección como Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, impulsó una renovación profunda que buscó recuperar una idea histórica del fútbol argentino: el buen trato de la pelota, la creatividad y el protagonismo.
Su propuesta se apoyó en un mediocampo técnico, jugadores capaces de asociarse y una estructura diseñada para potenciar a Lionel Messi. "Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol y que ha llevado al éxito; hay que respetarla", resumió durante este Mundial.
Los resultados respaldaron aquella apuesta. Argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América 2021 en el Maracaná frente a Brasil. Luego llegaron la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024.
Más allá de los trofeos, Scaloni logró algo que parecía igual de complejo: consolidar un grupo competitivo sin perder la calma. De perfil sereno, conciliador y poco afecto a los conflictos, suele mantener un tono medido incluso en los momentos de mayor presión. Esa tranquilidad contrasta con la emoción que deja ver después de cada logro, cuando no son pocas las veces que termina con lágrimas en los ojos.
Tuchel, el especialista en transformar equipos rápidamente
Thomas Tuchel representa casi el extremo opuesto. El alemán llegó al seleccionado inglés en octubre de 2024 con una misión específica: conquistar el segundo Mundial de la historia de Inglaterra, seis décadas después del título obtenido en 1966.
Su currículum fue suficiente para convencer a la Federación Inglesa. Dirigió a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, conquistó la Liga de Campeones con el conjunto londinense y construyó una reputación como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol europeo.
A diferencia de Scaloni, Tuchel es un técnico acostumbrado a los resultados inmediatos. Su sello combina flexibilidad táctica, equipos ofensivos y una enorme capacidad para modificar estructuras durante los partidos.
Pero también es conocido por un carácter explosivo. Gesticula, protesta, vive cada acción con intensidad y no siempre logra controlar sus emociones. Esa personalidad lo llevó incluso a protagonizar algunos cortocircuitos públicos con figuras de su plantel.
Durante este Mundial sorprendió con decisiones fuertes, como dejar fuera de la convocatoria a futbolistas de renombre como Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Phil Foden. Aun así, Inglaterra volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo gracias al peso ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham, aunque sin desplegar un juego que haya convencido plenamente.
Dos filosofías frente a frente
La semifinal ofrecerá un interesante contraste de estilos. Mientras Scaloni simboliza la construcción paciente de un proyecto que priorizó la identidad futbolística y el sentido de pertenencia, Tuchel encarna el modelo del entrenador de élite europeo, contratado para obtener resultados en el menor tiempo posible.
Uno apuesta por la continuidad de un ciclo que ya marcó una época en la historia argentina. El otro busca darle a Inglaterra el salto definitivo que no consiguió durante la era de Gareth Southgate, pese a haber alcanzado varias instancias decisivas.
El miércoles, en Atlanta, ninguno de esos recorridos tendrá demasiado valor cuando comience a rodar la pelota. Solo uno conseguirá llevar a su selección a la final del Mundial 2026. Y, junto con ese triunfo, también impondrá por una noche su manera de entender el fútbol.