Copa del Mundo

Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

El miércoles, en Atlanta, uno de los dos seguirá en carrera por la Copa del Mundo.

Thomas Tuchel y Lionel Scaloni llegan a Atlanta con un mismo objetivo: clasificar a la final del Mundial 2026
Thomas Tuchel y Lionel Scaloni llegan a Atlanta con un mismo objetivo: clasificar a la final del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni (Argentina) y Thomas Tuchel (Inglaterra) se enfrentarán este miércoles en Atlanta en la semifinal del Mundial 2026 buscando un pase a la gran final.
  • Scaloni lidera un proyecto a largo plazo consolidado desde 2018, mientras que Tuchel busca el éxito inmediato tras asumir la dirección del seleccionado inglés a fines de 2024.
  • Este duelo definirá al finalista del torneo e impondrá una de dos filosofías opuestas: la paciencia y pertenencia de Scaloni contra la inmediatez y táctica de Tuchel.
Resumen generado con IA

La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo enfrentará a dos selecciones con una de las rivalidades más intensas de la historia del fútbol. También pondrá cara a cara a dos entrenadores con personalidades, trayectorias y maneras de entender el juego completamente diferentes.

Lionel Scaloni y Thomas Tuchel llegan a Atlanta con un mismo objetivo: clasificar a la final del Mundial 2026. Sin embargo, el camino que recorrieron para alcanzar esta instancia difícilmente podría ser más distinto.

Scaloni, el arquitecto de un proyecto que devolvió la identidad

Cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la Selección Argentina en 2018, pocos imaginaban el éxito que alcanzaría. Sin experiencia previa como director técnico de un equipo profesional, fue recibido con escepticismo e incluso con fuertes críticas tras la frustrante eliminación en el Mundial de Rusia.

LA GACETA, en Atlanta: cómo se prepara la ciudad para recibir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra

LA GACETA, en Atlanta: cómo se prepara la ciudad para recibir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra

Lejos de responder con declaraciones grandilocuentes, eligió construir desde el silencio. Rodeado por antiguos compañeros de la Selección como Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, impulsó una renovación profunda que buscó recuperar una idea histórica del fútbol argentino: el buen trato de la pelota, la creatividad y el protagonismo.

"Dibu" Martínez va por otro récord: ante Inglaterra será el arquero argentino con más partidos en la historia de los Mundiales

Dibu Martínez va por otro récord: ante Inglaterra será el arquero argentino con más partidos en la historia de los Mundiales

Su propuesta se apoyó en un mediocampo técnico, jugadores capaces de asociarse y una estructura diseñada para potenciar a Lionel Messi. "Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol y que ha llevado al éxito; hay que respetarla", resumió durante este Mundial.

Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

Los resultados respaldaron aquella apuesta. Argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América 2021 en el Maracaná frente a Brasil. Luego llegaron la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024.

Una voz tucumana en el Mundial: Mercedes Paz contó cómo se vive la previa de la semifinal ante Inglaterra

Una voz tucumana en el Mundial: Mercedes Paz contó cómo se vive la previa de la semifinal ante Inglaterra

Más allá de los trofeos, Scaloni logró algo que parecía igual de complejo: consolidar un grupo competitivo sin perder la calma. De perfil sereno, conciliador y poco afecto a los conflictos, suele mantener un tono medido incluso en los momentos de mayor presión. Esa tranquilidad contrasta con la emoción que deja ver después de cada logro, cuando no son pocas las veces que termina con lágrimas en los ojos.

Tuchel, el especialista en transformar equipos rápidamente

Thomas Tuchel representa casi el extremo opuesto. El alemán llegó al seleccionado inglés en octubre de 2024 con una misión específica: conquistar el segundo Mundial de la historia de Inglaterra, seis décadas después del título obtenido en 1966.

Argentina - Inglaterra: Cuando Scaloni, Aimar y Samuel eliminaron a Owen de un Mundial

Argentina - Inglaterra: Cuando Scaloni, Aimar y Samuel eliminaron a Owen de un Mundial

Su currículum fue suficiente para convencer a la Federación Inglesa. Dirigió a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, conquistó la Liga de Campeones con el conjunto londinense y construyó una reputación como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol europeo.

El drama del "spoiler" en el living: por qué no todos vemos el mismo Mundial al mismo tiempo

El drama del spoiler en el living: por qué no todos vemos el mismo Mundial al mismo tiempo

A diferencia de Scaloni, Tuchel es un técnico acostumbrado a los resultados inmediatos. Su sello combina flexibilidad táctica, equipos ofensivos y una enorme capacidad para modificar estructuras durante los partidos.

Harry Kane, delantero de Inglaterra. Harry Kane, delantero de Inglaterra.

Pero también es conocido por un carácter explosivo. Gesticula, protesta, vive cada acción con intensidad y no siempre logra controlar sus emociones. Esa personalidad lo llevó incluso a protagonizar algunos cortocircuitos públicos con figuras de su plantel.

"Animals": el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

Animals: el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

Durante este Mundial sorprendió con decisiones fuertes, como dejar fuera de la convocatoria a futbolistas de renombre como Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Phil Foden. Aun así, Inglaterra volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo gracias al peso ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham, aunque sin desplegar un juego que haya convencido plenamente.

Dos filosofías frente a frente

La semifinal ofrecerá un interesante contraste de estilos. Mientras Scaloni simboliza la construcción paciente de un proyecto que priorizó la identidad futbolística y el sentido de pertenencia, Tuchel encarna el modelo del entrenador de élite europeo, contratado para obtener resultados en el menor tiempo posible.

Uno apuesta por la continuidad de un ciclo que ya marcó una época en la historia argentina. El otro busca darle a Inglaterra el salto definitivo que no consiguió durante la era de Gareth Southgate, pese a haber alcanzado varias instancias decisivas.

Hallaron muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink tras haber sido excluido del Mundial por una denuncia falsa

Hallaron muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink tras haber sido excluido del Mundial por una denuncia falsa

El miércoles, en Atlanta, ninguno de esos recorridos tendrá demasiado valor cuando comience a rodar la pelota. Solo uno conseguirá llevar a su selección a la final del Mundial 2026. Y, junto con ese triunfo, también impondrá por una noche su manera de entender el fútbol.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina demostró que aprendió a sobrevivir, el desafío será no necesitar hacerlo ante Inglaterra

Argentina demostró que aprendió a sobrevivir, el desafío será no necesitar hacerlo ante Inglaterra

Por qué Ayala tenía el cartel de los cambios en el momento del gol de Argentina ante Egipto

Por qué Ayala tenía el cartel de los cambios en el momento del gol de Argentina ante Egipto

El tierno abrazo de Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentino: así están sus hijos hoy

El tierno abrazo de Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentino: así están sus hijos hoy

Durante casi 80 minutos Messi pareció un futbolista más; los últimos 10 nos recordaron que nunca lo será

Durante casi 80 minutos Messi pareció un futbolista más; los últimos 10 nos recordaron que nunca lo será

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Más visto en Mundial 2026
Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana
1

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?
2

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
3

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi
4

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Es la original: Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra
5

"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

Argentina vs. Inglaterra: la recomendación de la FET para los comercios tucumanos este miércoles
6

Argentina vs. Inglaterra: la recomendación de la FET para los comercios tucumanos este miércoles

Más Noticias
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Comentarios