Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

En pocos días se jugará la final del Mundial 2026, el más extenso de la historia. Serán 39 días, 48 equipos y 104 partidos, de los cuales solo quedan seis por disputarse. Entre esas instancias decisivas, ya hay dos selecciones que saben que jugarán ocho encuentros en esta Copa del Mundo, si se contempla, además de la eventual final, un hipotético partido por el tercer puesto.