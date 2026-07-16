Scaloni vio un partido distinto: las decisiones que llevaron a Argentina a vencer a Inglaterra y jugar otra final del Mundial
Preparó un plan para controlar las fortalezas inglesas, modificó el equipo cuando el partido cambió de escenario y, tras el empate, entendió que era el momento de ir por más.
Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni clasificó a Argentina a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra en semifinales mediante un audaz replanteo táctico durante el partido.
- Tras ir en desventaja, el DT cambió el esquema con los ingresos de De Paul y Lautaro Martínez, y ordenó buscar la victoria en los 90 minutos tras empatar con Enzo Fernández.
- Esta victoria consolida el liderazgo de Scaloni ante escenarios adversos y posiciona a Argentina con un fuerte impulso anímico y táctico de cara a la gran final del torneo.
Lionel Scaloni suele escaparles a los elogios desmedidos; siempre prefiere hablar del grupo, de los futbolistas y del trabajo colectivo. Pero hay partidos en los que la influencia de un entrenador resulta imposible de esconder, y la semifinal frente a Inglaterra fue uno de ellos. Su tarea fue mucho más allá que acertar únicamente con los cambios, también leyó el desarrollo con una lucidez que terminó modificando el partido. Entendió qué necesitaba Argentina cuando todavía no perdía, detectó antes que nadie que Inglaterra empezaba a retroceder y, cuando llegó el empate, tomó una decisión que terminó definiendo la historia. No esperó el alargue, instó a sus pupilos a buscar la final en los 90 minutos.
La primera lectura de Scaloni ni siquiera llegó durante el partido. Empezó cuando confirmó la formación. La presencia de Giuliano Simeone respondió a una necesidad táctica más que a un premio por rendimiento. Inglaterra encontraba buena parte de su juego por el sector izquierdo, donde Anthony Gordon recibía con libertad y Djed Spence encontraba espacio para proyectarse. Simeone tenía una misión incómoda: perseguir a Gordon, obligarlo a retroceder y, al mismo tiempo, desalentar las subidas del lateral. Durante buena parte del primer tiempo el plan funcionó. Inglaterra llegó, pero nunca convirtió ese sector en una superioridad constante. Hasta que el partido cambió.
El gol de Gordon alteró el escenario y obligó a pensar otra semifinal. Scaloni entendió enseguida que ya no alcanzaba con insistir sobre el plan original. Y tomó una decisión que, al principio, sorprendió: sacó a Leandro Paredes, probablemente el futbolista argentino que mejor estaba jugando.
Pero el DT había pensado un cambio de prioridades porque Argentina ya no necesitaba administrar la pelota, en ese entonces la idea era instalarse definitivamente en campo rival.
Enzo Fernández retrocedió para hacerse cargo del eje del medio campo. Desde allí podía iniciar cada ataque, pero también llegar desde atrás, una virtud que terminaría siendo decisiva con el empate. El ingreso de Rodrigo De Paul le dio otra intensidad a la circulación y Alexis Mac Allister empezó a pisar el área con mucha más frecuencia. Los dos remates del volante de Liverpool que pegaron en los palos fueron la consecuencia de una modificación pensada desde el banco.
Scaloni resignó un pasador para sumar llegadores y después fue un paso más adelante.
Con Lautaro Martínez en la cancha, Argentina pasó a atacar con Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González y el propio delantero del Inter ocupando los últimos metros. Inglaterra, que hasta ese momento defendía dos referencias ofensivas, empezó a tener cuatro camisetas argentinas entrando al área y ahí el partido cambió de geografía. Se jugó cada vez más cerca de Jordan Pickford y cada vez más lejos de Emiliano Martínez.
Pero mientras agregaba futbolistas para atacar, Scaloni también pensó cómo sostener ese riesgo. Con Cristian Romero y Lisandro Martínez condicionados por las amarillas, decidió el ingreso de Nicolás Otamendi. Fue una decisión preventiva. Con todo el equipo instalado en campo inglés, cualquier contra podía exigir una infracción táctica y un central amonestado ya no tenía margen para cometerla. En cambio Otamendi sí gozaba de esa licencia. Era el respaldo necesario para que el resto siguiera atacando sin mirar hacia atrás.
La lectura más importante de Scaloni
Cuando Enzo empató el partido, la lógica invitaba a pensar en el alargue. Inglaterra ya casi no cruzaba la mitad de la cancha y Pickford sostenía el resultado con una atajada detrás de otra. Sin embargo Scaloni vio otra cosa. Vio un equipo que había dejado de atacar, que defendía cada vez más cerca de su arquero y que empezaba a llegar tarde a las segundas pelotas. Y que además, parecía pedir de rodillas el final del partido.
Entonces hizo una seña crucial. Con las dos manos moviéndose hacia el arco inglés, gritó "vamos por más"; entendiendo que Inglaterra estaba atravesando su momento de mayor fragilidad. Por eso no especuló y decidió aprovecharlo.
Argentina respondió a esa lectura. Siguió empujando, volvió a golpear el palo y terminó encontrando el cabezazo de Lautaro en el descuento.
Las estadísticas dirán que Fernández empató la semifinal y que Martínez la dio vuelta. Incluso también recordarán las dos asistencias de Messi. Todo eso es cierto, pero la explicación de la clasificación empezó bastante antes de ese cabezazo. Incluso más allá del momento en el que la posesión del balón dejó de ser repartida (hasta el gol inglés todo había sido demasiado parejo) para pasar a un 88% de Argentina y tan solo un 12% de Inglaterra.
Comenzó cuando Scaloni entendió que el partido que había imaginado durante la semana ya no existía y tuvo la lucidez necesaria para construir otro sobre la marcha. Ese fue el momento en el que empezó a escribirse el camino de Argentina hacia una nueva final del mundo.