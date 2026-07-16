Copa del Mundo

Scaloni vio un partido distinto: las decisiones que llevaron a Argentina a vencer a Inglaterra y jugar otra final del Mundial

Preparó un plan para controlar las fortalezas inglesas, modificó el equipo cuando el partido cambió de escenario y, tras el empate, entendió que era el momento de ir por más.

LIONEL SCALONI
LIONEL SCALONI
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni clasificó a Argentina a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra en semifinales mediante un audaz replanteo táctico durante el partido.
  • Tras ir en desventaja, el DT cambió el esquema con los ingresos de De Paul y Lautaro Martínez, y ordenó buscar la victoria en los 90 minutos tras empatar con Enzo Fernández.
  • Esta victoria consolida el liderazgo de Scaloni ante escenarios adversos y posiciona a Argentina con un fuerte impulso anímico y táctico de cara a la gran final del torneo.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni suele escaparles a los elogios desmedidos; siempre prefiere hablar del grupo, de los futbolistas y del trabajo colectivo. Pero hay partidos en los que la influencia de un entrenador resulta imposible de esconder, y la semifinal frente a Inglaterra fue uno de ellos. Su tarea fue mucho más allá que acertar únicamente con los cambios, también leyó el desarrollo con una lucidez que terminó modificando el partido. Entendió qué necesitaba Argentina cuando todavía no perdía, detectó antes que nadie que Inglaterra empezaba a retroceder y, cuando llegó el empate, tomó una decisión que terminó definiendo la historia. No esperó el alargue, instó a sus pupilos a buscar la final en los 90 minutos.

El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

La primera lectura de Scaloni ni siquiera llegó durante el partido. Empezó cuando confirmó la formación. La presencia de Giuliano Simeone respondió a una necesidad táctica más que a un premio por rendimiento. Inglaterra encontraba buena parte de su juego por el sector izquierdo, donde Anthony Gordon recibía con libertad y Djed Spence encontraba espacio para proyectarse. Simeone tenía una misión incómoda: perseguir a Gordon, obligarlo a retroceder y, al mismo tiempo, desalentar las subidas del lateral. Durante buena parte del primer tiempo el plan funcionó. Inglaterra llegó, pero nunca convirtió ese sector en una superioridad constante. Hasta que el partido cambió.

El único antecedente oficial: el día que Argentina y España se enfrentaron en un Mundial

El único antecedente oficial: el día que Argentina y España se enfrentaron en un Mundial

El gol de Gordon alteró el escenario y obligó a pensar otra semifinal. Scaloni entendió enseguida que ya no alcanzaba con insistir sobre el plan original. Y tomó una decisión que, al principio, sorprendió: sacó a Leandro Paredes, probablemente el futbolista argentino que mejor estaba jugando.

Pero el DT había pensado un cambio de prioridades porque Argentina ya no necesitaba administrar la pelota, en ese entonces la idea era instalarse definitivamente en campo rival.

Enzo Fernández retrocedió para hacerse cargo del eje del medio campo. Desde allí podía iniciar cada ataque, pero también llegar desde atrás, una virtud que terminaría siendo decisiva con el empate. El ingreso de Rodrigo De Paul le dio otra intensidad a la circulación y Alexis Mac Allister empezó a pisar el área con mucha más frecuencia. Los dos remates del volante de Liverpool que pegaron en los palos fueron la consecuencia de una modificación pensada desde el banco.

Lionel Messi le dedicó el triunfo ante Inglaterra a Diego Maradona: "Allá arriba está muy feliz"

Lionel Messi le dedicó el triunfo ante Inglaterra a Diego Maradona: Allá arriba está muy feliz

Scaloni resignó un pasador para sumar llegadores y después fue un paso más adelante.

Con Lautaro Martínez en la cancha, Argentina pasó a atacar con Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González y el propio delantero del Inter ocupando los últimos metros. Inglaterra, que hasta ese momento defendía dos referencias ofensivas, empezó a tener cuatro camisetas argentinas entrando al área y ahí el partido cambió de geografía. Se jugó cada vez más cerca de Jordan Pickford y cada vez más lejos de Emiliano Martínez.

Pero mientras agregaba futbolistas para atacar, Scaloni también pensó cómo sostener ese riesgo. Con Cristian Romero y Lisandro Martínez condicionados por las amarillas, decidió el ingreso de Nicolás Otamendi. Fue una decisión preventiva. Con todo el equipo instalado en campo inglés, cualquier contra podía exigir una infracción táctica y un central amonestado ya no tenía margen para cometerla. En cambio Otamendi sí gozaba de esa licencia. Era el respaldo necesario para que el resto siguiera atacando sin mirar hacia atrás.

La lectura más importante de Scaloni

Cuando Enzo empató el partido, la lógica invitaba a pensar en el alargue. Inglaterra ya casi no cruzaba la mitad de la cancha y Pickford sostenía el resultado con una atajada detrás de otra. Sin embargo Scaloni vio otra cosa. Vio un equipo que había dejado de atacar, que defendía cada vez más cerca de su arquero y que empezaba a llegar tarde a las segundas pelotas. Y que además, parecía pedir de rodillas el final del partido.

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Entonces hizo una seña crucial. Con las dos manos moviéndose hacia el arco inglés, gritó "vamos por más"; entendiendo que Inglaterra estaba atravesando su momento de mayor fragilidad. Por eso no especuló y decidió aprovecharlo.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Lionel Scaloni, DT de la Selección

Argentina respondió a esa lectura. Siguió empujando, volvió a golpear el palo y terminó encontrando el cabezazo de Lautaro en el descuento.

Las estadísticas dirán que Fernández empató la semifinal y que Martínez la dio vuelta. Incluso también recordarán las dos asistencias de Messi. Todo eso es cierto, pero la explicación de la clasificación empezó bastante antes de ese cabezazo. Incluso más allá del momento en el que la posesión del balón dejó de ser repartida (hasta el gol inglés todo había sido demasiado parejo) para pasar a un 88% de Argentina y tan solo un 12% de Inglaterra.

Comenzó cuando Scaloni entendió que el partido que había imaginado durante la semana ya no existía y tuvo la lucidez necesaria para construir otro sobre la marcha. Ese fue el momento en el que empezó a escribirse el camino de Argentina hacia una nueva final del mundo.

AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
Temas Mundial 2026 Reino UnidoInglaterraLionel ScaloniArgentinaEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La increíble historia del tucumano que lleva nueve Mundiales siguiendo a la Selección argentina

La increíble historia del tucumano que lleva nueve Mundiales siguiendo a la Selección argentina

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Diario de viaje: volví a Kansas City y entendí por qué esta ciudad ya se siente distinta

Diario de viaje: volví a Kansas City y entendí por qué esta ciudad ya se siente distinta

¡La Scaloneta no se detiene! Este sábado, llevate de regalo un póster gigante y exclusivo de la Selección

¡La Scaloneta no se detiene! Este sábado, llevate de regalo un póster gigante y exclusivo de la Selección

Argentina domina las estadísticas del Mundial 2026: los tres rubros que lidera antes de enfrentar a Suiza

Argentina domina las estadísticas del Mundial 2026: los tres rubros que lidera antes de enfrentar a Suiza

Más visto en Mundial 2026
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
3

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
4

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
5

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final
6

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Más Noticias
Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

Comentarios