Scaloni vio un partido distinto: las decisiones que llevaron a Argentina a vencer a Inglaterra y jugar otra final del Mundial

Lionel Scaloni suele escaparles a los elogios desmedidos; siempre prefiere hablar del grupo, de los futbolistas y del trabajo colectivo. Pero hay partidos en los que la influencia de un entrenador resulta imposible de esconder, y la semifinal frente a Inglaterra fue uno de ellos. Su tarea fue mucho más allá que acertar únicamente con los cambios, también leyó el desarrollo con una lucidez que terminó modificando el partido. Entendió qué necesitaba Argentina cuando todavía no perdía, detectó antes que nadie que Inglaterra empezaba a retroceder y, cuando llegó el empate, tomó una decisión que terminó definiendo la historia. No esperó el alargue, instó a sus pupilos a buscar la final en los 90 minutos.