Cómo planificó la Policía los operativos de seguridad para la final del Mundial

No importa si Lionel Messi levanta la Copa del Mundo. Mañana, los paseos públicos de toda la provincia tendrán un panorama diferente. Habrá vallas por doquier, se restringirá el tránsito y estarán cubiertos de uniformes azules. El Gobierno decidió montar un importante operativo de seguridad para evitar que se registren incidentes.
“Le queremos transmitir a la ciudadanía que pretendemos que los festejos se desarrollen con normalidad. No vamos a impedir la celebración, pero sí vamos a ser firmes para evitar peleas o daños al patrimonio público y privado”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.
“Me parece correcto que se destinen muchos policías. Cuando Argentina salió campeón en Qatar hubo problemas en todos lados. Este año, por lo que vivimos en los últimos días, no es exagerado pensar que puede haber caos”, sostuvo María Florencia de Herrera, que vive en un edificio de San Martín al 300.
La organización de este operativo se inició el jueves. En la Jefatura de Policía, el titular de la fuerza encabezó un encuentro con los jefes de todas las regionales y de las divisiones especiales. Allí comenzó la planificación, que continuó con reuniones con autoridades municipales. Una de las cuestiones que se analizó fue que, al fortalecerse los controles en la plaza Independencia, surgieron otros puntos de concentración.
“Esa situación nos obligó a diseñar una cobertura mucho más amplia. Se incrementaron los lugares a custodiar y se tomaron decisiones para evitar inconvenientes. Una de ellas es impedir que la gente concurra con bebidas alcohólicas. El IPLA también colaborará realizando controles en las cercanías de los puntos de reunión”, explicó Girvau en una entrevista con LA GACETA.
“El número de efectivos todavía no está definido. Dependerá de si Argentina gana o pierde. Pero, más allá del resultado, sabemos que la gente saldrá a las calles”, añadió.
En la Plaza
El jefe de Policía anunció que en todos los municipios se montarán operativos, aunque cada uno tendrá particularidades. La capital tucumana será el principal punto de atención por una razón lógica: es el lugar histórico de los festejos y concentra la mayor cantidad de habitantes.
La plaza Independencia, que históricamente albergó multitudes, estará prácticamente sitiada desde antes de que comience la final. Los cortes de tránsito se realizarán en Maipú (oeste), San Lorenzo (sur), Monteagudo (este) y Córdoba (norte). La orden fue clara: quienes quieran llegar al principal paseo público de la provincia deberán hacerlo caminando.
“Ni siquiera en bicicleta”, aclaró una fuente policial.
Además, antes de ingresar al lugar, los simpatizantes deberán atravesar anillos de seguridad.
“La idea es evitar que ingresen con bebidas alcohólicas. Les pedimos a los tucumanos que colaboren con esta medida para evitar inconvenientes y demoras”, sentenció Girvau.
“Acá hay una sola clave: no permitir que la gente consuma alcohol durante los festejos. Si no hacen nada, estaremos en problemas”, señaló Juana de Medina, vecina de Barrio Norte. “Si están alcoholizados, no solo aumentan las posibilidades de que se registren peleas y robos, sino también los accidentes porque muchos conducen de manera imprudente”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
También se desplazará una importante cantidad de efectivos hacia la zona del Monumento al Bicentenario. En principio, no está previsto cortar el tránsito en la avenida Mate de Luna, ya que la intención es que los festejantes se concentren en el parque Avellaneda y no sobre la calzada.
Además, se realizarán recorridos preventivos y, de ser necesario, habrá presencia policial en otros espacios públicos, como los parques 9 de Julio y Guillermina.
“El día del triunfo contra Inglaterra, los motociclistas no pudieron ingresar a la plaza. Entonces se trasladaron a otros sectores. Me dijeron que estuvieron varias horas causando molestias en distintas zonas, especialmente sobre la avenida Mate de Luna. Espero que las autoridades tengan en cuenta esa situación”, indicó Esteban Jiménez.
En Yerba Buena
El segundo foco de atención estará puesto en Yerba Buena. Allí, según adelantaron fuentes policiales, existen dos puntos habituales de reunión de los fanáticos.
Uno de ellos se encuentra en la primera cuadra de la avenida Aconquija, donde se desplegarán efectivos de Infantería. En principio, el tránsito permanecerá habilitado.
El mayor operativo se desarrollará en la zona del Mástil, en la intersección de las avenidas Aconquija y Solano Vera. Este nuevo punto de encuentro de los festejantes concentrará la mayor cantidad de efectivos.
Por precaución, se anunciaron cortes en Aconquija y Charcas, Aconquija y Roca, Solano Vera y Cariola, y Maderuelo y Pasaje Magallanes.
“La idea es que todos puedan concurrir a festejar, pero no toleraremos hechos de violencia. Todos deben entender que esta es una celebración familiar. Seremos inflexibles”, aseguró el comisario Walter Colombres, segundo jefe de la Unidad Regional Norte.
En el resto de la provincia
Girvau destacó que también habrá despliegues en todas las ciudades del interior.
“Estaremos presentes en todos los espacios públicos donde habitualmente se concentra la gente. Estamos hablando desde La Cocha hasta Trancas y desde Banda del Río Salí hasta Tafí del Valle”, explicó.
“Hemos trabajado junto con las autoridades municipales para coordinar el servicio. Se está realizando un gran esfuerzo, pero también necesitamos la colaboración de todos los tucumanos”, agregó.
En medio de las reuniones con funcionarios de los distintos municipios surgió una novedad. Las autoridades de Tafí Viejo solicitaron que no se interrumpa el tránsito para permitir que los vecinos puedan desplazarse sin inconvenientes hacia los lugares de concentración.
Por esa razón, tanto en Tafí Viejo como en Lomas de Tafí, la Policía se limitará a realizar tareas de vigilancia y prevención para garantizar el orden durante los festejos.