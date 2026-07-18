Cómo planificó la Policía los operativos de seguridad para la final del Mundial

La organización de este operativo se inició el jueves. En la Jefatura de Policía, el titular de la fuerza encabezó un encuentro con los jefes de todas las regionales y de las divisiones especiales. Allí comenzó la planificación, que continuó con reuniones con autoridades municipales. Una de las cuestiones que se analizó fue que, al fortalecerse los controles en la plaza Independencia, surgieron otros puntos de concentración.