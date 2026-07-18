Ovejero rompió el silencio: “Yo soy el único estafado en este caso”

El abogado se mostró molesto por las consecuencias que generó el conflicto, que atribuyó reiteradamente a la crisis que atravesó el mercado azucarero. “Durante este tiempo soporté todo tipo de amenazas por parte de algunas de estas personas. Me escracharon públicamente y atacaron a mis padres, que no tienen nada que ver con este asunto”, señaló con la voz entrecortada. “Todo el mundo sabe quién soy, las cosas que hice y las que sigo haciendo. Jamás tuve problemas con la ley. No tengo antecedentes y siempre cumplí con mis obligaciones”, aseguró.