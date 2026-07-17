Los excrementos de mascotas en la vía pública

Con los perros la situación es distinta, pero no menos preocupante. Como se mencionaba anteriormente, pocos respetan las leyes que ordenan levantar las deposiciones en la vía pública. Si bien esta situación se repite en todas las ciudades de la provincia, el cuadro es más grave en la Capital, por su densidad poblacional, y en los sectores donde abundan los edificios, como los barrios Norte y Sur. Muchos vecinos que tienen mascotas en sus departamentos se ven obligados a sacarlas a pasear para que defequen y orinen. Lamentablemente son pocos los que recogen sus excrementos. La prueba está muy a la vista en las veredas de estos sectores, repletas de heces, y las plazas Urquiza y San Martín, pulmones verdes de estos barrios, donde no hay un metro cuadrado sin caca.