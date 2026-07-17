Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Diego Ovejero (foto), investigado por presuntas estafas, se presentaba como un abogado que había dejado de ejercer para dedicarse de lleno a la actividad azucarera. Empresarios del sector reconocieron conocerlo de nombre y haber tenido algún contacto ocasional con él. Su parentesco con un importante industrial habría contribuido a abrirle varias puertas. “Al enterarnos de lo que sucedió, tendremos que ser mucho más cuidadosos. No sólo porque pueden utilizar la actividad como excusa para generar confianza, sino porque evidentemente hay personas que realizan maniobras aprovechándose de la buena fe de los demás”, indicó un productor en una entrevista con LA GACETA.