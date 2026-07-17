Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Corren los días y siguen surgiendo detalles de un expediente que está generando preocupación tanto en el sector azucarero como en la city tucumana. No sólo porque los protagonistas del caso son conocidos en ambos ámbitos, sino también porque nadie puede determinar con certeza hasta dónde podría llegar la investigación.
Fuentes judiciales sospechan que la supuesta operatoria de compra y venta de azúcar habría sido una pantalla para desarrollar otras maniobras. “Es el primer caso que tenemos de estas características. Nunca se denunció penalmente a una persona por utilizar una estrategia de este tipo. Sí existieron presentaciones por otras irregularidades vinculadas con la actividad”, explicó uno de los instructores de la causa.
Diego Ovejero (foto), investigado por presuntas estafas, se presentaba como un abogado que había dejado de ejercer para dedicarse de lleno a la actividad azucarera. Empresarios del sector reconocieron conocerlo de nombre y haber tenido algún contacto ocasional con él. Su parentesco con un importante industrial habría contribuido a abrirle varias puertas. “Al enterarnos de lo que sucedió, tendremos que ser mucho más cuidadosos. No sólo porque pueden utilizar la actividad como excusa para generar confianza, sino porque evidentemente hay personas que realizan maniobras aprovechándose de la buena fe de los demás”, indicó un productor en una entrevista con LA GACETA.
En las últimas horas surgieron nuevos datos que podrían resultar relevantes para la investigación. Por ejemplo, los pesquisas señalaron que Ovejero habría utilizado la empresa Food Trading Dos SAS para librar cheques con los que supuestamente reintegraría fondos a los damnificados.
Según explicaron los denunciantes, esa firma emitió cheques por más de $153 millones y la mayoría de ellos -si no todos- fueron rechazados por falta de fondos.
También trascendió que el investigado habría utilizado el nombre de Bellamar Estancias SA para confeccionar cheques apócrifos.
“En este caso no se trataba de documentos rechazados por falta de fondos, sino de cheques falsos. Por ese motivo también fue denunciado oportunamente”, indicó Federico Helguera, uno de los damnificados.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, también habría operado con documentación vinculada a El Marqués SAS y Miyagi SA.
Otras maniobras
A Ovejero además lo denunciaron por haber realizado otras maniobras cuando intentaba cancelar las deudas que mantenía con sus acreedores. A la entrega de formularios 08 correspondientes a un mismo vehículo a distintas personas se habría sumado otro mecanismo.
Según los denunciantes, convencía a algunos acreedores de realizar compras de mercadería utilizando tarjetas de crédito de allegados para reducir parte de las obligaciones que mantenía con ellos. Sin embargo, quienes aceptaron esa propuesta aseguraron que posteriormente llamaba a la entidad emisora para desconocer la operación. Como consecuencia, la compra era anulada y el comerciante terminaba sin cobrar la mercadería entregada.