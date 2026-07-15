Política

Causa Andis: el peritaje de los audios no se suspende

La decisión de Lijo se conoció ante la resistencia de Spagnuolo

IMPUTADO. Diego Spangnuolo fue director de la Andis.
IMPUTADO. Diego Spangnuolo fue director de la Andis.
15 Julio 2026

El juez federal Ariel Lijo rechazó una presentación por la defensa de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que pretendía frenar el peritaje técnico sobre las grabaciones que dieron inicio a la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos. La resolución judicial ratifica que la medida, clave para determinar la autenticidad y el origen de las escuchas que comprometen al ex funcionario, continuará su curso en el marco de la causa donde Spagnuolo se encuentra procesado como presunto jefe de una asociación ilícita.

La defensa del imputado, encabezada en el debate público por el abogado Mauricio D’Alessandro, había solicitado declarar nula la convocatoria al peritaje de voz argumentando que forzar a Spagnuolo a entregar una muestra acústica vulnera la garantía constitucional contra la autoincriminación. Según sus letras, obligar al ex funcionario a hablar bajo registro judicial para realizar el cotejo técnico lo reduciría a la condición de “objeto de prueba” sin mediar su consentimiento libre. Además, insistieron en que los registros son falsos y que presentan indicios de edición o manipulación con herramientas de inteligencia artificial.

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Al desestimar los planteos de nulidad, el juez Lijo trazó una clara distinción entre el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo y la obtención de rasgos biométricos corporales. En su fallo, equiparó la toma de una muestra de voz con la recolección de huellas dactilares o exámenes de ADN, procedimientos que no implican una declaración de contenido intelectual o confesión de culpabilidad. Asimismo, el magistrado remarcó que la propia Cámara Federal ya ordenó formalmente dilucidar la veracidad y procedencia de dichos registros, por lo que suspender la medida trabaría el cumplimiento de una directiva jerárquica superior.

Contradicción

Lijo expuso también una fuerte contradicción en la estrategia de la defensa de Spagnuolo. Argumentó que resulta incompatible que los abogados del procesado cuestionen la legitimidad técnica de los audios y exijan profundizar las pericias proponiendo puntos específicos de control, mientras de manera simultánea buscan paralizar judicialmente la única medida técnica capaz de resolver la veracidad de esos elementos.

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En esa línea, el juez ratificó que el esclarecimiento técnico de las pruebas es un paso ineludible que beneficia el debido proceso.

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