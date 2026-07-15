Causa Andis: el peritaje de los audios no se suspende

Al desestimar los planteos de nulidad, el juez Lijo trazó una clara distinción entre el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo y la obtención de rasgos biométricos corporales. En su fallo, equiparó la toma de una muestra de voz con la recolección de huellas dactilares o exámenes de ADN, procedimientos que no implican una declaración de contenido intelectual o confesión de culpabilidad. Asimismo, el magistrado remarcó que la propia Cámara Federal ya ordenó formalmente dilucidar la veracidad y procedencia de dichos registros, por lo que suspender la medida trabaría el cumplimiento de una directiva jerárquica superior.