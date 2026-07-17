Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos)

Antes de la conquista de la Copa América 2021 y el Mundial 2022, Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron duramente cuestionados. El Diez -a pesar de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia- recibía infinidad de reproches por parte del público y del periodismo deportivo. Decían que “no aparecía en los partidos difíciles” y que no jugaba de la misma forma que en Barcelona. Tras el fracaso en Rusia 2018, el nombramiento de Scaloni al frente del seleccionado argentino también fue criticado y puesto en duda “por su falta de experiencia”, al no haber dirigido a un club de Primera división. En síntesis: en el fútbol, cuando los triunfos aparecen, las opiniones y el ánimo de la gente cambian radicalmente. ¡Los mismos hinchas que en el pasado los criticaban, hoy los ovacionan!