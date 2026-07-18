Comunas de San Pablo y de El Manantial: acuden a la Justicia para evitar la desafectación de una calle

“En esta ley, en ningún momento se justifica eso. Se dijo en el recinto que se iba a hacer un en cierta forma ‘un canje’ (de tierras) con gente que vive en Ohuanta, que tiene problemas de escrituras desde hace más de 70 años, que se le iba a regularizar el dominio, pero eso no está claro en la ley. La ley está muy mal redactada, muy mal hecha. En ningún momento se justifica por qué ese camino público debe dejar ese público y tiene que pasar a ser privado, de unos countries. Eso lo vamos a plantear a través de un amparo en los próximos días”, aseguró el legislador camperista.