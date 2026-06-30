Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: qué se dice a favor y qué en contra

La oposición, en las voces de Manuel Courel, Eduardo Verón Guerra, Alfredo Toscano y Claudio Viña, entre otros, objetaron que se haya actuado sin visión metropolitana ya que -dijeron- es un camino que será clave a futuro, entre las rutas 339 y 301. Mencionaron también que las familias del barrio San Roque llevan décadas en el lugar y que no podrían ser desalojadas. A su vez, indicaron que en Ohuanta cuentan con protección legal a través de la Ley Nacional 27.453 y que el sector está incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares, lo que garantiza herramientas para la regularización dominial y suspende medidas de desalojo.