Trump lanzó un ultimátum a Irán: amenazó con destruir su infraestructura energética la próxima semana

El mandatario hizo especial hincapié en el control del Estrecho de Ormuz, un corredor vital para el suministro energético global. "El estrecho está abierto, pero no para Irán", advirtió Trump. Esta estrategia de presión máxima ya fue utilizada en abril pasado, lo que logró que las exportaciones de petróleo iraní cayeran a cero, un factor que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), fue decisivo para forzar la firma del memorándum de entendimiento el mes pasado. Sin embargo, aquel pacto parece haber quedado reducido a papel mojado tras la reanudación de las hostilidades.