Guerra en Medio Oriente: una andanada de 90 minutos de ataques contra Irán

El acuerdo -que ya había tambaleado con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz- terminó de estallar después de que el ejército estadounidense confirmó una nueva ola de ataques. La andanada de 90 minutos contra objetivos militares iraníes “mermó aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo, según el Comando Central de Estados Unidos.