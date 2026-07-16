Guerra en Medio Oriente: una andanada de 90 minutos de ataques contra Irán

TEHERÁN, Estados Unidos.- Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.
El acuerdo -que ya había tambaleado con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz- terminó de estallar después de que el ejército estadounidense confirmó una nueva ola de ataques. La andanada de 90 minutos contra objetivos militares iraníes “mermó aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo, según el Comando Central de Estados Unidos.
Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.
Los ataques se producen tras la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el acuerdo de alto al fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica y acusó a Teherán de atacar embarcaciones en Ormuz. Incluso, amenazó con destruir infraestructura civil.
Empuja al caos
La prensa iraní reportó explosiones cerca del puerto de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, y en Bandar Imam Khomeini. También hubo ataques contra la ciudad de Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear civil del país.
Como respuesta a los ataques, la Guardia Revolucionaria iraní declaró ayer que había atacado objetivos militares estadounidenses en la región, entre ellos en Bahréin, Kuwait y Jordania.
Asimismo, amenazó con bloquear más exportaciones energéticas de la región, afirmando que Estados Unidos “debe prepararse para el cierre de todos los demás corredores de exportación”.
En tanto, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de arrastrar a todo Medio Oriente al caos. Los países miembros de esta alianza -Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán-, son todos aliados de Estados Unidos y acogen en su territorio o aguas bases o presencia militar estadounidense, y algunos de ellos tienen firmados acuerdos de defensa con Washington.
Jadijeh, una iraní que habló con periodistas de la agencia AFP en París, siente que los efectos de la guerra estarán presentes “durante largo tiempo”.
“Dios no lo quiera, pero si la guerra se intensifica, quizás pasen varias generaciones antes de que podamos recuperarnos”, afirmó desde la provincia de Sistán y Baluchistán, situada al este del estrecho de Ormuz.
Trump amenaza con extender los ataques para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.
Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.
La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval.
Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificaba el alto el fuego concluido en abril.
De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.
Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se unió a las nuevas hostilidades.