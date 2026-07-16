A tres semanas del doble terremoto en Venezuela, la cifra de muertos sigue aumentando

Resumen para apurados
- Jorge Rodríguez informó el jueves que los muertos por el doble terremoto de hace tres semanas en el norte de Venezuela subieron a 4.930 tras registrarse nuevas víctimas.
- Sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia, dejando 16.740 heridos, 190 edificios derrumbados y más de 21.000 personas en refugios transitorios.
- El aumento progresivo de víctimas y la pérdida de hogares anticipan una compleja reconstrucción de infraestructura y una prolongada crisis humanitaria en las zonas afectadas.
La cifra de muertos por el doble terremoto que golpeó hace tres semanas la zona norte de Venezuela ascendió a 4.930, según informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Además, las autoridades reportaron que 16.740 personas resultaron heridas y que 17.907 permanecen sin vivienda.
En la actualización del informe oficial, Rodríguez indicó que durante la jornada se sumaron 101 nuevos fallecidos respecto del balance anterior. También señaló que fueron atendidas 128.324 familias y que 21.210 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios.
La mayor parte de los refugiados se encuentra en La Guaira, ubicada en el centro-norte del país, que fue identificada como la zona más afectada por la tragedia.
Casi 200 edificios colapsaron por los sismos
El reporte actualizado señaló que 856 edificios resultaron afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. De ese total, 190 estructuras colapsaron.
La progresión de víctimas fatales se mantuvo en aumento desde los primeros días del desastre. Según los informes oficiales, la cifra pasó de 188 muertos confirmados en las primeras horas del 25 de junio a 920 al cierre del día 26; luego alcanzó 1.719 el 28 de junio, 3.535 el 5 de julio, 4.118 el 10 de julio, 4.333 el sábado 11 y 4.490 el domingo 12.
El lunes 13 de julio el número creció a 4.561 fallecidos, el martes 14 llegó a 4.734 y el miércoles 15 alcanzó los 4.829, hasta llegar este jueves a los 4.930.