A tres semanas del doble terremoto en Venezuela, la cifra de muertos sigue aumentando

La progresión de víctimas fatales se mantuvo en aumento desde los primeros días del desastre. Según los informes oficiales, la cifra pasó de 188 muertos confirmados en las primeras horas del 25 de junio a 920 al cierre del día 26; luego alcanzó 1.719 el 28 de junio, 3.535 el 5 de julio, 4.118 el 10 de julio, 4.333 el sábado 11 y 4.490 el domingo 12.