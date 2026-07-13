Científicos hallaron un inmenso volcán de barro que brotó del fondo marino tras los terremotos en Venezuela

Resumen para apurados
- Científicos hallaron un volcán de barro de cuatro metros en Trinidad y Tobago que emergió del fondo marino tras los devastadores terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio.
- La estructura de arcilla y roca surgió por la expulsión de lodo tras el sismo, que dejó más de 4000 víctimas y causó otros levantamientos geológicos de hasta seis metros en la zona.
- Expertos analizan el origen del material mientras la erosión marina amenaza con hacer desaparecer el islote, evidenciando la alta vulnerabilidad sísmica de la región.
El devastador terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio dejó saldos y consecuencias que aún, pasadas las semanas, siguen descubriéndose. Las víctimas ascendieron a más de 4000, mientras que el movimiento telúrico modificó las características de islas a 11 kilómetros del país. En Trinidad y Tobago, los científicos encontraron un volcán que nació como resultado de la feroz expulsión de lodo marino provocada por los terremotos.
Un volcán de barro temporal de unos cuatro metros surgió del fondo marino y se ubicó frente a la costa de Palo Seco. El hallazgo fue confirmado por el geocientífico Xavier Moonan, quien precisó la ubicación de la nueva estructura y detalló que la formación se suma a otros cambios geológicos registrados recientemente en el litoral suroeste de Trinidad tras la intensa actividad sísmica de la región.
Un volcán que emergió desde el fondo marino
De acuerdo con los detalles de Moonan, el foco está ubicado a 2,5 kilómetros al este de Beach Cam y a 3,3 kilómetros del de lodo de Anglais Point. El científico estableció una relación directa entre la formación y los poderosos terremotos que sacudieron al noreste de Venezuela a finales del mes pasado. Según las investigaciones posteriores, la estructura compuesta principalmente por arcilla blanda y fragmentos de roca surgió como una isla temporal sobre el mar.
Moonan dijo además que el islote donde hallaron el volcán ya sufre de erosión por el oleaje. “Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la superficie ya fue arrastrada por las olas”, afirmó. En la superficie, la arcilla comenzó a endurecerse, pero el deterioro avanzó mientras que los especialistas tomaron muestras para analizar la antigüedad y el origen del material expulsado desde el subsuelo marino.
Las modificaciones del relieve a causa de los terremotos
Así fue que Moonan estableció la conclusión de que esta formación tuviera relación con los movimientos telúricos del 24 de junio. “Por lo tanto, es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela”, indicó.
El descubrimiento del volcán se dio a pocos días de que geólogos registraran otros cambios en el litoral de Trinidad, especialmente en Galfa Point, Cedros, donde el terreno experimentó un levantamiento de hasta seis metros por efecto de los mismos sismos. Este ascenso del lecho marino provocó la muerte de cientos de especies acuáticas, que quedaron varadas sobre la nueva línea de costa y transformaron el paisaje en cuestión de segundos.
Investigaciones científicas en desarrollo
A su vez, el Centro de Investigación Sismica de la Universidad de las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, con sede en Trinidad, analizaron muestras de barro y roca recogidas en el lugar para determinar la antigüedad y el origen del material.
Según los estudios preliminares, esta extrusión de lodo respondió a un mecanismo distinto al del levantamiento en Galfa Point. Mientras allí el terreno se elevó por el deslizamiento de laderas desestabilizadas, el islote de lodo se formó por la expulsión de material desde el fondo oceánico hacia la superficie, sin que las playas o acantilados cercanos mostraran daños o movimientos similares.
El impacto de los sismos no solo alteró el relieve de Trinidad, sino que expuso la vulnerabilidad de la isla frente a eventos sísmicos de gran magnitud. Las investigaciones continúan para evaluar el alcance de estos cambios y su posible evolución en los próximos meses, mientras la erosión marina amenaza con hacer desaparecer el recién surgido volcán de lodo.