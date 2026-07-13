Científicos hallaron un inmenso volcán de barro que brotó del fondo marino tras los terremotos en Venezuela

Un volcán que emergió desde el fondo marino

De acuerdo con los detalles de Moonan, el foco está ubicado a 2,5 kilómetros al este de Beach Cam y a 3,3 kilómetros del de lodo de Anglais Point. El científico estableció una relación directa entre la formación y los poderosos terremotos que sacudieron al noreste de Venezuela a finales del mes pasado. Según las investigaciones posteriores, la estructura compuesta principalmente por arcilla blanda y fragmentos de roca surgió como una isla temporal sobre el mar.