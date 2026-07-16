El mensaje de Patricia Bullrich tras la postergación del tratamiento de la ley de propiedad privada

La falta de consenso obligó a los bloques postergar el tratamiento de los principales proyectos impulsados por La Libertad Avanza (LLA), en una sesión atravesada por el debate público en torno al reclamo argentino por las Islas Malvinas durante el Mundial 2026. Sin los votos asegurados para avanzar con las iniciativas más sensibles, el oficialismo resolvió pasar a un cuarto intermedio y continuar las negociaciones con sus aliados, entre ellos los parlamentarios que responden a los gobernadores.