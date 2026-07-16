Lemoine cruzó Villarruel y la responsabilizó por una eventual sanción de la FIFA a la Selección

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la intención de la Federación Inglesa de Fútbol de reclamar una sanción contra la Selección argentina por la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra. En ese contexto, la diputada nacional Lilia Lemoine responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por una eventual medida de la FIFA que vaya más allá de una sanción económica.