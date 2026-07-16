Lemoine cruzó Villarruel y la responsabilizó por una eventual sanción de la FIFA a la Selección

Resumen para apurados
- La diputada Lemoine responsabilizó a la vicepresidenta Villarruel por una posible sanción de la FIFA a la Selección, tras sus polémicos posteos sobre Malvinas ante Inglaterra.
- Ocurre luego de que la Federación Inglesa exigiera sanciones por una bandera de Malvinas que mostraron los futbolistas, sumado a los tuits previos de la vicepresidenta.
- Este cruce profundiza la fuerte interna en La Libertad Avanza y alerta sobre posibles castigos deportivos para la Selección, más allá de las previsibles multas económicas.
La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la intención de la Federación Inglesa de Fútbol de reclamar una sanción contra la Selección argentina por la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra. En ese contexto, la diputada nacional Lilia Lemoine responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por una eventual medida de la FIFA que vaya más allá de una sanción económica.
A través de su cuenta de X, Lemoine sostuvo que los mensajes publicados por la titular del Senado antes y después del partido podrían tener consecuencias para la Albiceleste.
"Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es culpa de ella... que por hacer populismo nazionalista embarra todo", manifestó.
La legisladora hizo referencia a los videos que Villarruel compartió en sus redes sociales. Tras la clasificación de Argentina a la final, la vicepresidenta escribió: "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias selección argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!". El mensaje estuvo acompañado por imágenes de soldados marchando en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982.
Los mensajes de Villarruel antes y después del partido
Un día antes del encuentro frente a Inglaterra, la presidenta del Senado había anticipado que el cruce no era "un partido más" y se refirió a los británicos como "los piratas usurpadores".
"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", había publicado.
La dura respuesta de Lemoine
En ese marco, Lemoine volvió a cuestionar a Villarruel al referirse a la posibilidad de que la FIFA sancione a la selección argentina por la bandera de Malvinas que los jugadores exhibieron en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra.
"Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis", señaló.
La diputada cerró su descargo con fuertes críticas hacia la vicepresidenta: "Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la selección nacional. Gorda egoísta y ridícula".