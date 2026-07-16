Mundial 2026: la historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de los jugadores argentinos

Resumen para apurados
- En Atlanta, la Selección argentina celebró su pase a la final del Mundial 2026 ante Inglaterra exhibiendo una bandera de Malvinas arrojada desde la tribuna tras ganar 2 a 1.
- El estandarte improvisado con una sábana de hotel reavivó la histórica rivalidad entre ambos países por el conflicto de 1982 y el emblemático cruce mundialista de México 1986.
- El gesto, que generó gran repercusión emocional, podría derivar en una sanción económica de la FIFA para la AFA por violar la prohibición de exhibir mensajes políticos.
La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Apenas consumada la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los jugadores de la Selección argentina celebraban el pase a la final cuando una bandera blanca con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" apareció sobre el césped del estadio de Atlanta. Giovani Lo Celso la sostuvo junto a varios de sus compañeros, postal que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de la noche.
Tan impactante como la escena fue el interrogante que surgió inmediatamente después: ¿cómo había llegado esa bandera al campo de juego si la organización había prohibido el ingreso de pancartas o elementos con mensajes políticos?
La respuesta comenzó a tomar fuerza a través de las redes sociales. En X, una usuaria identificada como @Milo20154, conocida como "miuchi", aseguró que la bandera había sido confeccionada de manera improvisada por un familiar. "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", escribió, en una publicación que rápidamente se viralizó y alimentó la historia detrás del improvisado estandarte.
la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp— 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026
Aunque no existe una confirmación oficial sobre su origen, el relato coincide con lo que contó Gonzalo Montiel una vez finalizado el encuentro. Consultado por los periodistas, el defensor explicó cómo apareció la bandera entre los festejos.
"Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", resumió. En la misma línea, el periodista Nelson Castro reveló durante la emisión de Telenoche que alguien la había arrojado desde una de las tribunas y que luego llegó hasta los futbolistas, quienes decidieron exhibirla durante la celebración.
Un símbolo cargado de historia
La bandera adquirió un significado especial por el contexto en el que apareció. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo en un partido inevitablemente atravesado por la memoria de la Guerra de Malvinas de 1982 y por una rivalidad futbolística que tiene uno de sus capítulos más recordados en el Mundial de México 1986, con Diego Maradona como protagonista.
Por eso, varios integrantes del plantel reconocieron que el duelo tenía una carga emocional diferente.
Leandro Paredes fue contundente cuando le preguntaron por la bandera: "Y siempre serán argentinas".
Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo, también admitió que el encuentro tenía un significado especial para el grupo. "Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial", afirmó.
Lisandro Martínez fue aún más allá al referirse al impacto que podía generar la imagen. "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando", expresó, antes de remarcar que el plantel quiso transmitir un mensaje sobre la pertenencia de las islas.
La FIFA podría tomar medidas
La celebración también abrió un nuevo foco de controversia. El Código de Conducta de los Estadios de la FIFA prohíbe el ingreso y la exhibición de banderas, pancartas o elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio, por lo que el episodio podría derivar en una sanción para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De hecho, antes del partido, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido que no estaría permitido ingresar al estadio con mensajes políticos, raciales o religiosos. Entre los ejemplos mencionados figuraba precisamente la consigna "Las Malvinas son argentinas", considerada un mensaje político para los controles de seguridad del encuentro.
No sería la primera vez que ocurre una situación similar. La agencia Associated Press recordó que la Selección argentina ya había exhibido una bandera con el mismo lema durante un amistoso preparatorio para el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, la FIFA sancionó a la AFA con una multa de 30.000 francos suizos.
La posición argentina sobre la cuestión Malvinas sostiene que el conflicto de soberanía comenzó en 1833, cuando el Reino Unido ocupó las islas y expulsó a las autoridades argentinas. La Constitución Nacional establece la recuperación de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.