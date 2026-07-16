Mundial 2026: la historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de los jugadores argentinos

La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Apenas consumada la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los jugadores de la Selección argentina celebraban el pase a la final cuando una bandera blanca con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" apareció sobre el césped del estadio de Atlanta. Giovani Lo Celso la sostuvo junto a varios de sus compañeros, postal que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de la noche.