Milei sostuvo que el reclamo por Malvinas debe mantenerse separado de las expresiones deportivas

Además, consideró que se trató de un encuentro deportivo y que el partido frente a Inglaterra tiene una carga simbólica por la guerra de Malvinas de 1982. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”, expresó, consignó el diario “La Nación”.