Milei sostuvo que el reclamo por Malvinas debe mantenerse separado de las expresiones deportivas

Resumen para apurados
- Javier Milei aclaró en Argentina que la bandera de Malvinas exhibida por la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 es un sentir popular y no un acto diplomático.
- La Selección mostró la bandera durante los festejos, arriesgando una multa de FIFA. El Presidente busca desmarcar el reclamo oficial de las expresiones en el campo de juego.
- El Gobierno ratifica que la soberanía se negociará por vía diplomática y garantiza que ningún político capitalizará los festejos si el plantel asiste a la Casa Rosada.
Javier Milei hizo referencia al mensaje exhibido por los jugadores de la selección argentina, tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, cuando mostraron una bandera con la frase “las Malvinas son argentinas”. El mandatario sostuvo que se trató de una expresión vinculada al sentimiento de los argentinos y afirmó que, en caso de que la FIFA decida sancionar al seleccionado, la consecuencia sería únicamente una multa económica.
“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de U$S30.000”, indicó el jefe de Estado al referirse a la posibilidad de que la FIFA abra una investigación por la connotación política del gesto.
Además, consideró que se trató de un encuentro deportivo y que el partido frente a Inglaterra tiene una carga simbólica por la guerra de Malvinas de 1982. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”, expresó, consignó el diario “La Nación”.
En ese sentido, añadió: “Así lo entendió el DT (Lionel Scaloni), así lo entendieron los veteranos y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con una inteligencia en el accionar”.
Sobre la política exterior, Milei insistió en que el acercamiento con el gobierno de Estados Unidos (EEUU), encabezado por Donald Trump, “permitió que Naciones Unidas obligara a Inglaterra a sentarse a negociar” con la Argentina por las Islas Malvinas.
Asimismo, remarcó que el reclamo diplomático debe mantenerse separado de las expresiones deportivas. “Eso está en otro carril y hay que manejarlo inteligentemente. Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar. El tema es quién comete el error; desde una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles y podrían tener consecuencias muy negativas”, afirmó, en una referencia indirecta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes del encuentro había calificado a los ingleses como “piratas usurpadores”, lo que derivó en una queja de la embajada británica.
“El fútbol es una fiesta popular, una pasión que compartimos todos los argentinos y cualquier evento que traiga una alegría es bienvenido, pero creer que de eso se puede hacer una política de Estado sería un error garrafal. Es algo maravilloso si la Argentina logra el bicampeonato, pero querer llevarlo a otro lugar… no tenemos que caer en eso, sería un error muy grave”, agregó.
La participación oficial
Durante la entrevista con el medio El Observador, Milei también volvió a referirse a la posibilidad de recibir al plantel en la Casa Rosada al regreso del Mundial.
“Ya expresé que el operativo lo tiene organizado mi hermana (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei) para que la Casa Rosada quede completamente desocupada en caso de que los jugadores decidieran usar el balcón para interactuar con los argentinos. Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores”, sostuvo.
El mandatario libertario, además, descartó viajar a Nueva Jersey para presenciar la final frente a España. “De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana”, afirmó.
Defensa de Santiago Viola
Por otra parte, Milei defendió al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su viaje a Estados Unidos para asistir a partidos del Mundial.
“Los que no viajan son la línea de ministros; las segundas líneas son otra cuestión. Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema. Me parece mucho más complicado y repugnante gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos”, justificó.
La estadía de Viola, que inicialmente iba a extenderse solo durante el fin de semana, se prolongó ocho días y, según informaron desde su entorno a "La Nación", regresará este viernes al país.
El funcionario viajó el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, donde tiene familiares. La entrada para los cuartos de final la adquirió por reventa, modalidad permitida en Estados Unidos, aunque no trascendió el monto abonado. Desde su entorno aseguraron que todos los gastos fueron afrontados con recursos propios.