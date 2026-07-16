El conflicto entre EEUU e Irán golpea a los mercados y frena el rally tecnológico

Wall Street y el sector tecnológico

El sector tecnológico, que venía liderando las ganancias del año gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA), es hoy el más afectado por la toma de ganancias. El índice "Nasdaq Composite" retrocede un 0,84% en el "premarket", lo que refleja el temor de que la valoración de las empresas de semiconductores sea excesiva frente a un entorno de mayor riesgo. Firmas como Western Digital (-8%), Seagate (-6,4%) y Micron (-4,8%) encabezan las pérdidas en Nueva York.