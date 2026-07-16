EconomíaNoticias económicas

El conflicto entre EEUU e Irán golpea a los mercados y frena el rally tecnológico

La incertidumbre geopolítica en Medio Oriente desplazó el optimismo por la Inteligencia Artificial. Wall Street, Europa y Asia operan en rojo mientras los inversores buscan refugio ante la escalada militar.

Las reacciones en Wall Street en medio del conflicto bélico.
Las reacciones en Wall Street en medio del conflicto bélico.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los mercados globales y el sector tecnológico cayeron hoy tras la escalada militar entre EE. UU. e Irán en Medio Oriente, que ahuyentó el optimismo de los inversores.
  • Tras ataques mutuos entre EE. UU. e Irán, Wall Street, Asia y Europa operan en rojo, frenando el auge de la IA y provocando fuertes caídas en las acciones de semiconductores.
  • Se prevé que los mercados mantendrán una postura defensiva y buscarán refugio en bonos y sectores como salud mientras persistan las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.
Resumen generado con IA

La cautela se apoderó de los mercados globales tras una noche de intensas hostilidades en Medio Oriente. Los recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes, seguidos por las represalias de Teherán contra bases estadounidenses en Kuwait y Jordania, han transformado el sentimiento de los inversores. 

IBM se desploma en Wall Street: sufrió su peor caída bursátil en casi 40 años por el avance de la inteligencia artificial

IBM se desploma en Wall Street: sufrió su peor caída bursátil en casi 40 años por el avance de la inteligencia artificial

Esta escalada desplazó a un segundo plano los fundamentos económicos, lo que obligó a los operadores a recalibrar sus carteras ante un escenario de conflicto abierto.

ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%, el riesgo país cayó 13%

ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%, el riesgo país cayó 13%

Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. -considerados el termómetro del riesgo global- muestran subidas generalizadas de hasta el 0,7% en sus tramos más largos. En el mercado de materias primas, aunque el petróleo Brent y el WTI operan con ligeras bajas técnicas esta mañana (cotizando en u$s84,57 y u$s79,43 respectivamente), la volatilidad del crudo sigue siendo una amenaza latente para las expectativas de inflación global.

Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

Wall Street y el sector tecnológico

El sector tecnológico, que venía liderando las ganancias del año gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA), es hoy el más afectado por la toma de ganancias. El índice "Nasdaq Composite" retrocede un 0,84% en el "premarket", lo que refleja el temor de que la valoración de las empresas de semiconductores sea excesiva frente a un entorno de mayor riesgo. Firmas como Western Digital (-8%), Seagate (-6,4%) y Micron (-4,8%) encabezan las pérdidas en Nueva York.

Por su parte, el S&P 500 registra una caída del 0,26%, mientras que el industrial Dow Jones logra mantenerse a flote con un leve avance del 0,21%, impulsado por sectores más defensivos como el de salud. Empresas como UnitedHealth y Humana registran subas superiores al 5%, funcionando como coberturas tradicionales en momentos de inestabilidad geopolítica.

El derrumbe en Asia y cautela en las bolsas europeas

El impacto de la crisis se sintió con especial fuerza en los mercados asiáticos antes de la apertura de Occidente. El índice "Kospi surcoreano" sufrió un desplome del 6,37%, mientras que el "Nikkei 225 japonés" retrocedió un 2,63%, lo que evidencia la vulnerabilidad de las economías orientales ante cualquier interrupción en las rutas comerciales o el suministro energético.

En Europa, el panorama no es más alentador. El "Euro Stoxx" cae un 1,04%, con pérdidas similares en el DAX alemán (-1,07%) y el CAC francés (-1,02%). Los analistas coinciden en que, mientras la tensión entre Washington y Teherán no dé señales de distensión, los mercados financieros mantendrán una postura defensiva, priorizando la preservación de capital por encima del crecimiento que venían prometiendo las grandes tecnológicas.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
IBM se desploma en Wall Street: sufrió su peor caída bursátil en casi 40 años por el avance de la inteligencia artificial

IBM se desploma en Wall Street: sufrió su peor caída bursátil en casi 40 años por el avance de la inteligencia artificial

ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%, el riesgo país cayó 13%

ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%, el riesgo país cayó 13%

Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

Lo más popular
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
3

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
4

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
5

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
2

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Argentina y México: duele la enemistad que crece
3

Argentina y México: duele la enemistad que crece

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
4

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión
5

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

Más Noticias
Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Comentarios