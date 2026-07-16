El conflicto entre EEUU e Irán golpea a los mercados y frena el rally tecnológico

Resumen para apurados
- Los mercados globales y el sector tecnológico cayeron hoy tras la escalada militar entre EE. UU. e Irán en Medio Oriente, que ahuyentó el optimismo de los inversores.
- Tras ataques mutuos entre EE. UU. e Irán, Wall Street, Asia y Europa operan en rojo, frenando el auge de la IA y provocando fuertes caídas en las acciones de semiconductores.
- Se prevé que los mercados mantendrán una postura defensiva y buscarán refugio en bonos y sectores como salud mientras persistan las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.
La cautela se apoderó de los mercados globales tras una noche de intensas hostilidades en Medio Oriente. Los recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes, seguidos por las represalias de Teherán contra bases estadounidenses en Kuwait y Jordania, han transformado el sentimiento de los inversores.
Esta escalada desplazó a un segundo plano los fundamentos económicos, lo que obligó a los operadores a recalibrar sus carteras ante un escenario de conflicto abierto.
Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. -considerados el termómetro del riesgo global- muestran subidas generalizadas de hasta el 0,7% en sus tramos más largos. En el mercado de materias primas, aunque el petróleo Brent y el WTI operan con ligeras bajas técnicas esta mañana (cotizando en u$s84,57 y u$s79,43 respectivamente), la volatilidad del crudo sigue siendo una amenaza latente para las expectativas de inflación global.
Wall Street y el sector tecnológico
El sector tecnológico, que venía liderando las ganancias del año gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA), es hoy el más afectado por la toma de ganancias. El índice "Nasdaq Composite" retrocede un 0,84% en el "premarket", lo que refleja el temor de que la valoración de las empresas de semiconductores sea excesiva frente a un entorno de mayor riesgo. Firmas como Western Digital (-8%), Seagate (-6,4%) y Micron (-4,8%) encabezan las pérdidas en Nueva York.
Por su parte, el S&P 500 registra una caída del 0,26%, mientras que el industrial Dow Jones logra mantenerse a flote con un leve avance del 0,21%, impulsado por sectores más defensivos como el de salud. Empresas como UnitedHealth y Humana registran subas superiores al 5%, funcionando como coberturas tradicionales en momentos de inestabilidad geopolítica.
El derrumbe en Asia y cautela en las bolsas europeas
El impacto de la crisis se sintió con especial fuerza en los mercados asiáticos antes de la apertura de Occidente. El índice "Kospi surcoreano" sufrió un desplome del 6,37%, mientras que el "Nikkei 225 japonés" retrocedió un 2,63%, lo que evidencia la vulnerabilidad de las economías orientales ante cualquier interrupción en las rutas comerciales o el suministro energético.
En Europa, el panorama no es más alentador. El "Euro Stoxx" cae un 1,04%, con pérdidas similares en el DAX alemán (-1,07%) y el CAC francés (-1,02%). Los analistas coinciden en que, mientras la tensión entre Washington y Teherán no dé señales de distensión, los mercados financieros mantendrán una postura defensiva, priorizando la preservación de capital por encima del crecimiento que venían prometiendo las grandes tecnológicas.