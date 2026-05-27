Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos
El S&P Merval sube más de 5% y vuelve a superar los 3 millones de puntos. Los ADR bancarios lideran las ganancias en Wall Street, mientras los bonos soberanos avanzan y el riesgo país cae a 498 puntos.
Resumen para apurados
- Este miércoles, las acciones argentinas treparon hasta 10% en Wall Street y el riesgo país perforó los 500 puntos por el renovado optimismo ante mejoras financieras locales.
- El alza fue liderada por bancos e YPF tras un desembolso de USD 1.000 millones del FMI, con reservas en máximos desde 2019 y en medio de una nueva licitación del Tesoro.
- La caída del riesgo país consolida la confianza de los mercados en la solvencia argentina y podría anticipar una reapertura gradual del acceso al crédito internacional.
Las acciones argentinas registraron este miércoles una fuerte recuperación tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, en una rueda marcada por el renovado apetito por activos locales, la expectativa por la licitación del Tesoro y la mejora en los indicadores financieros de la Argentina.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 5,2% hasta los 3.020.000 puntos hacia las 16 horas, recuperando nuevamente el umbral de los 3 millones de puntos por primera vez desde el 8 de abril.
En paralelo, los ADR de compañías argentinas negociados en Nueva York mostraron subas de hasta 10%, impulsados principalmente por el sector bancario. Las mayores alzas fueron encabezadas por Banco Macro (+9,5%), seguido por BBVA Argentina (+9,3%) y Telecom (+7,1%).
Wall Street opera mixto, pero los activos argentinos se destacan
Mientras los principales índices de Wall Street negociaban con tendencia dispar, los activos argentinos sobresalían entre los emergentes.
A pesar de una caída cercana al 3% en el precio internacional del petróleo, el ADR de YPF subía 2,7% y se acercaba a los U$S 50 por acción, un valor que no alcanzaba desde 2011.
El mercado también reaccionó positivamente luego del desembolso de U$S 1.000 millones del FMI, que reforzó las reservas del Banco Central en el marco del acuerdo de facilidades extendidas vigente con el organismo internacional.
Con este ingreso de divisas, el Gobierno busca garantizar los fondos necesarios para afrontar vencimientos de deuda soberana por más de USD 4.000 millones previstos para el próximo 9 de julio.
Bonos en dólares al alza y riesgo país debajo de 500 puntos
En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares —tanto Bonares como Globales— operaron con mejoras promedio de 0,3%.
En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió 12 unidades y volvió a perforar el umbral de los 500 puntos básicos, al ubicarse en 498 puntos.
La caída del indicador es interpretada por el mercado como una señal de mayor confianza sobre la capacidad financiera de la Argentina y una posible reapertura gradual del acceso al crédito internacional.
La licitación del Tesoro, bajo la lupa del mercado
El Ministerio de Economía realiza este miércoles su última licitación de deuda en pesos del mes, con el objetivo de refinanciar vencimientos y extender plazos en un mercado que todavía exhibe elevados niveles de liquidez.
Las necesidades financieras del Tesoro rondan los $11 billones, equivalentes a unos USD 7.800 millones.
La oferta oficial incluye:
Una nueva Lecap con vencimiento en septiembre.
Dos bonos Boncer (TZXM7 y TZXS7).
Un bono TAMAR (TMG28) con vencimiento en agosto de 2028.
Dos títulos dollar linked con vencimientos en julio y marzo.
Dos Bonares en dólares (AO27 y A028) por hasta USD 350 millones nominales.
Desde Max Capital señalaron que, al 21 de mayo, los depósitos del Tesoro en el BCRA alcanzaban USD 2.000 millones y $29,9 billones, luego de recibir utilidades del Banco Central por $24,4 billones.
Además, remarcaron que la reciente recompra de letras intransferibles por $18,4 billones debería reflejarse próximamente en las estadísticas oficiales.
Reservas en máximos desde 2019
Otro de los factores que sostiene el optimismo financiero es la evolución de las reservas internacionales, que ya rozan los USD 48.000 millones, el nivel más alto desde 2019.
En lo que va del año, el Banco Central acumula compras netas por U$S 9.100 millones.
En paralelo, la agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de largo plazo de YPF en moneda local y extranjera a “B-” desde “CCC+”, con perspectiva estable, una mejora que también impulsó el desempeño de las acciones energéticas.