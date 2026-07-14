IBM se desploma en Wall Street: sufrió su peor caída bursátil en casi 40 años por el avance de la inteligencia artificial
Las acciones de IBM se hundieron cerca de un 25% en Wall Street tras presentar resultados preliminares por debajo de las expectativas. La empresa reconoció que reaccionó tarde al auge de la infraestructura para inteligencia artificial y registró su mayor caída desde el "Lunes Negro" de 1987.
Resumen para apurados
- IBM cayó casi un 25% este martes en Wall Street, su peor baja desde 1987, al reportar resultados débiles por su lenta adaptación al auge de la inteligencia artificial.
- Con ingresos trimestrales inferiores a lo previsto, el CEO Arvind Krishna admitió demoras para responder a la demanda de infraestructura de IA y la pérdida de contratos clave.
- El desplome golpeó al sector tecnológico y sembró dudas sobre la capacidad de firmas tradicionales para competir en un mercado hoy redefinido por la inteligencia artificial.
La histórica tecnológica IBM protagonizó este martes una de las peores jornadas de su historia en los mercados financieros. Sus acciones llegaron a desplomarse cerca de un 25% en Wall Street, en lo que representa la mayor caída bursátil de la compañía en casi cuatro décadas.
El retroceso es el más importante desde el denominado "Lunes Negro" de 1987, cuando los mercados mundiales sufrieron uno de los mayores colapsos de la historia.
Por qué se desplomaron las acciones de IBM
La fuerte caída se produjo luego de que IBM difundiera anticipadamente los resultados preliminares correspondientes al segundo trimestre del año.
La compañía informó ingresos estimados por 17.200 millones de dólares y una ganancia ajustada de 2,93 dólares por acción, cifras que quedaron por debajo de las proyecciones de los analistas de Wall Street.
La decepción de los inversores provocó una masiva venta de acciones y desencadenó una fuerte pérdida de valor bursátil.
La inteligencia artificial, en el centro de la crisis
Desde IBM explicaron que el desempeño estuvo afectado por una desaceleración en la demanda de sus negocios de software e infraestructura tecnológica.
Según la empresa, las ventas de nuevos sistemas vinculados con la inteligencia artificial y de servidores de última generación no alcanzaron los niveles esperados.
Además, reconoció que varios contratos importantes no pudieron cerrarse durante el trimestre y que la compañía reaccionó con demora frente al cambio en las prioridades de inversión de sus clientes.
El reconocimiento del CEO de IBM
El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, admitió que la empresa no logró adaptarse con la velocidad necesaria al crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.
La autocrítica del máximo ejecutivo alimentó la preocupación de los inversores sobre la capacidad de la compañía para competir en un mercado cada vez más dominado por empresas que desarrollan soluciones de IA.
El impacto se extendió a todo el sector tecnológico
El desplome de IBM también tuvo repercusiones en otras compañías tecnológicas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Las acciones de empresas vinculadas al software y a los servicios informáticos registraron bajas ante el temor de que la desaceleración en las inversiones corporativas afecte a todo el sector.
Un golpe para una empresa histórica
Fundada hace más de un siglo, IBM es una de las compañías más emblemáticas de la industria tecnológica y durante décadas fue sinónimo de innovación en informática, servidores y servicios empresariales.
Sin embargo, la aceleración del mercado de la inteligencia artificial volvió a poner en evidencia el desafío que enfrentan las empresas tradicionales para mantenerse competitivas frente a un escenario de cambios tecnológicos cada vez más rápidos.
La fuerte caída bursátil reavivó las dudas sobre la capacidad de IBM para aprovechar el auge de la inteligencia artificial y recuperar el protagonismo que supo tener en la industria tecnológica mundial.