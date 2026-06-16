Donald Trump y el "fiasco" de Irán: el duro veredicto de The New York Times tras cuatro meses de guerra

Un Irán debilitado le hace frente al poderío de EE.UU.

Antes del ataque estadounidense e israelí del 28 de febrero, el liderazgo iraní había atravesado dos años y medio desastrosos. El gobierno era mucho más débil que antes del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas, grupo que Irán ha financiado y asesorado durante mucho tiempo. En respuesta a ese ataque, Israel debilitó considerablemente a Hamas y a Hezbollah, otro grupo afín a Irán. En Siria, un dictador asesino respaldado por Irán cayó, mientras que los líderes iraníes hicieron poco por salvarlo. Israel y Estados Unidos dejaron al descubierto la fragilidad de las defensas aéreas y el programa de misiles de Irán al bombardear instalaciones nucleares iraníes el verano pasado, lo que provocó un retroceso en dicho programa.