Argentina vs. Inglaterra, en vivo: el equipo de Scaloni quiere meterse en la final del Mundial 2026

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Dónde ver el partido
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¿Cómo llega Argentina?
Argentina llega a las semifinales tras superar varias situaciones adversas en los playoffs, mostrando una notable capacidad de resiliencia y carácter competitivo. El equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, inició su camino con una fase de grupos impecable en la que sumó tres victorias: 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Sin embargo, en los cruces de eliminación directa el recorrido se tornó mucho más exigente.
En dieciseisavos, Cabo Verde obligó a Argentina a disputar un alargue para imponerse por 3-2. Luego, en octavos de final, la Selección protagonizó una remontada histórica ante Egipto, revirtiendo un 0-2 para imponerse 3-2 en los minutos finales. Finalmente, en cuartos de final, superó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, sellando su pase a semifinales por tercera vez en las últimas cuatro Copas del Mundo.
¿Cómo llega Inglaterra?
Inglaterra vuelve a una semifinal de la Copa del Mundo después de ocho años y lo hace manteniéndose invicta en el torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel inició su recorrido con un contundente 4-2 ante Croacia, empató sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá, asegurando el primer puesto de su zona.
En los cruces de eliminación directa, Inglaterra superó 2-1 a RD Congo en un partido muy disputado, venció 3-2 a México en un encuentro vibrante en el Estadio Azteca y derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.
Probables formaciones
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales
Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962
Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966
Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986
Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)
Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002
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