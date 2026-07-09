Política

Antes de los actos por el 9 de Julio, Jaldo recibió a Victoria Villarruel en Casa de Gobierno

La vicepresidenta de la Nación participará este 9 de Julio del izamiento de la Bandera y del Solemne Tedeum, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

svaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel
svaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió este 9 de julio en la Casa de Gobierno a la vicepresidenta Victoria Villarruel para los actos por el Día de la Independencia.
  • La reunión, que precede al izamiento de bandera y al Tedeum, contó con la presencia de ministros provinciales y mandatarios como el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.
  • Este encuentro fortalece la agenda institucional entre el gobierno nacional y las provincias, reafirmando a Tucumán como el escenario central de la conmemoración patria.
Resumen generado con IA

En el marco de los actos oficiales por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien arribó a Tucumán para participar de las actividades conmemorativas previstas para este 9 de Julio.

El mandatario provincial estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, y por el vicegobernador Miguel Acevedo, quienes dieron la bienvenida a la funcionaria nacional antes del inicio del programa oficial que incluirá el tradicional izamiento de la Bandera y el Solemne Tedeum.

La visita de la vicepresidenta formó parte de la agenda institucional organizada con motivo de una de las fechas más trascendentes de la historia argentina. Durante la jornada, las autoridades nacionales y provinciales compartirán los actos oficiales que evocarán la firma de la Declaración de la Independencia de 1816, acontecimiento que tuvo a Tucumán como escenario central.

Estuvieron presentes en la recepción: la esposa del vicegobernador, Miryam Segura; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunutto; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; y el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri.

Participaron los ministros del Poder Ejecutivo: Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.

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