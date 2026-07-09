Antes de los actos por el 9 de Julio, Jaldo recibió a Victoria Villarruel en Casa de Gobierno

Estuvieron presentes en la recepción: la esposa del vicegobernador, Miryam Segura; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunutto; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; y el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri.