Vigilia del 9 de Julio: así fue el chat de periodistas de LA GACETA

De este modo, cerramos este chat de periodistas. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Así se retiraba el presidente Javier Milei de la Casa Histórica luego de los actos por el 9 de Julio. En este momento, va camino al aeropuerto para retornar a Buenos Aires.
"¡Viva la patria!", exclamó Milei con voz ronca para cerrar su discurso. Y así finalizó el acto en la Casa Histórica.
Hasta ahora, Milei no se apartó del mensaje que trajo para la cadena nacional. La efusividad característica en sus discursos no afloró todavía en 20 minutos de mensaje.
El tono electoral, el presidente expone su gestión como el camino hacia su reelección en las elecciones de 2027. Habla de una segunda independencia. Detalla las acciones que benefician a las empresas y a las provincias, mejorando la competitividad.
Como puede, la gente sigue el discurso de Milei a través de los teléfonos celulares. No se dispuso parlantes ni pantallas sobre calle 9 de Julio, portón de acceso de todas las autoridades.
Ahora enumera los proyectos enviados al Congreso y que serán tratados en estos meses. 1) Zona fría; 2) ley de inocencia fiscal; 3) reforma política; 4) modificación de la carta orgánica del BCRA 5) inviolabilidad de la propiedad privada 6) Super RIGI, ya en tratamiento, dice Milei. Asegura que todo esto está vinculado al Pacto de Mayo mayo, firmado en 2024.
Así fue el saludo entre Milei y Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, en el aeropuerto.
"Podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar" con otras reformas, plantea Milei de cara a las elecciones.
Un detalle: el reconocimiento al apoyo de los.gobernadores genero los primeros aplausos entre los funcionarios del gabinete provincial.
Destaca además que "se logró todo esto" con minoría en la cámara legislativa y agradece a los gobernadores.
La épica de San Martin brota en el mensaje. Dijo que las acciones de gestión son como un cruce de Los Andes.
"El mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro", asegura Milei
Justo el día de un vencimiento, Milei habla de que la Argentina honra sus deudas y el premio es una baja del Riesgo País, que genera tranquilidad económica, menos desempleo y transformando el país.
"Eliminamos los piquetes", dice Milei y recibe nuevos aplausos. Ahora pone el foco en los proyectos promovidos por LLA en el Congreso. En buena parte de esos temas, las provincias dialoguistas tuvieron un rol clave.
Un dato curioso: el mensaje presidencial goza del aplauso libertario. Funcionarios y empresarios solo escuchan
En otro pasaje de su discurso, el mandatario enumera los logros macro económicos en casi tres años de mandato. El eje sigue siendo el ancla fiscal y el desendeudamiento
"Evitamos una hiperinflación", añade. Y afirma que se redujo la pobreza. Suenan aplausos. Destaca además "el ajuste más grande de la humanidad" y la decisión de eliminar el cepo cambiario. Más aplausos.
El presidente federaliza su mensaje. Y dice que su gestión trata de sacarle el pie del cuello de las provincias.
Milei agrega: "al repasar estos puntos podemos observar que hemos avanzado en gran parte de ellos". Reafirma el objetivo de liberar a las provincias del "sometimiento".
Milei recuerda el Pacto de Mayo, firmado el 9 de Julio de 2024. Menciona cada uno de los puntos del decálogo.
El presidente recuerda ahora la gesta de 1816. Y vincula el pasado con el presente. "Nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente". "Vale la pena reflexionar sobre lo logrado, así como lo que nos espera hacia adelante".
Primer gesto de Milei a Jaldo: agradecimiento por la ceremonia. Arranca el discurso con un mensaje sanmartiniano sobre la Libertad.
Esta es la primera foto oficial dentro del Salón de la Jura que comparte Comunicación Pública. Aparecen el presidente, su hermana Karina, Jaldo, el resto de los gobernadores y el jefe de Gabinete de la Nación
Habla el presidente Milei. Agradece a Jaldo "por su hospitalidad y organizar nuevamente esta vigilia tan importante para conmemorar nuestra Independencia".
En este momento, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador y el resto de los presentes entonan las estrofas del himno.
"Ya sale, ya sale", murmuran en las afueras de la Casa Histórica. Aplausos. Sale el presidente Milei. Está acompañado, ahora sí, por el gobernador Jaldo.
El presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ya se encuentran en la Casa Histórica. Así fue el momento de la llegada. En instantes arranca el acto.
Se pone tenso el ambiente. Vino gente a las inmediaciones de la Casa Histórica a repudiar al Presidente. Sus partidarios responden con insultos y gritos para que se callen
Uno de los más aplaudimos y saludados de la noche: Luis Caputo, el.ministro de Economía
Sin querer, o más bien para evitar fotos incómodas, Jaldo le ofreció un protagonismo importante a Acevedo. Cuestiones de gestos políticos que seguro mañana serán revisadas
Un francotirador posa su atención sobre los balcones de los edificios de calle San Lorenzo y 9 de Julio. Se asegura el perímetro ante la inminente llegada del Presidente
Así fue la llegada a la Casa Histórica del vicegobernador Miguel Acevedo y del presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán
La dirigencia libertaria forma parte del acto patrio. "Hoy nos toca estar de este lado; quién sabe qué puede pasar en 2027", afirma uno de sus dirigentes.
Victoria Villarruel ya está en la Casa Histórica. Fue recibida por Jaldo y por su esposa, la primera dama.
Virginia Gallardo es la más solicitada para las fotos. La diputada forma parte de la.comitiva nacional. Saludó a todos los que se le acercaron. Y hasta se sacó fotos con policías
Las suspicacia están a flor de piel. Miguel Acevedo fue asignado, a último momento, para que reciba en el aeropuerto a las máximas autoridades del país. Jaldo argumenta que no iba a tener tiempo para estar en todos lados.
La intriga política en el oficialismo ¿De qué hablan Jaldo y Chahla mientras esperan al Presidente dentro de la Casa Histórica?
El vicegobernador y Catalán se retiran juntos del aeropuerto tras recibir a Milei, que ya partió hacia la Casa Histórica. Además, viajarán juntos en los vehículos oficiales por invitación de Acevedo. Cordialidad y respeto entre ambos
El arzobispo Carlos Sánchez y la intendenta Rossana Chahla se saludaron cálidamente. También se acercaron a Sánchez los monterizos Serra y Olea.
La cordialidad es la moneda corriente en la previa del acto. Funcionarios, legisladores, empresarios, dirigentes políticos e invitados especiales intercambian puntos de vista a la espera del arribo del presidente Milei. Dos temas dominan las charlas: la selección y la economía.
Por calle Crisóstomo Álvarez, los últimos funcionarios se apuran en llegar para participar de la vigilia por el 9 de Julio. Entre ellos se lo vio al exintendente Germán Alfaro, que no quiso hacer declaraciones a la prensa. El arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, en cambio, llegó repartiendo saludos y sonrisas.
En el acceso de calle Congreso la actividad es casi nula por el momento. Crece la expectativa por la llegada de Milei. Nadie menciona a Villarruel, por ahora.
URGENTE. Acaba de pisar suelo tucumano Javier Milei. Catalán y Acevedo lo esperan en la pista para recibirlo
Comisionados comunales aprovechan para tomarse fotos con la diputada jaldista Gladys Medina, del bloque Independencia. Mientras tanto, piden a los asistentes que tomen sus lugares frente a la Casa Histórica de la Independencia. "Bienvenidos, bienvenidas", dice el locutor. Se va a dar comienzo en unos minutos al acto oficial.
En la parte final del concierto en el teatro San Martín llegó la emblemática "Lunita tucumana", interpretada a dos voces por mujeres del coro, con flauta traversa, violines, guitarra, piano y bombo. Dos bailarines del ballet seducen con su baile. El público hace palmas y, algunos, se animan a hacer coros.
"Canción con todos" siguió en el repertorio de homenaje a Mercedes Sosa. También fue bailada por miembros del ballet, y con el mismo equipo de música y voces. Las palmas acompañaron el estribillo
Por último, llegó el momento del himno y todos de pie.
El rock nacional llegó al escenario principal de la Plaza Independencia de la mano de La Beriso. Es una de las bandas más esperadas. El show empezó muy puntual, a las 22.40. Se espera que El Chaqueño Palavecino suba al escenario a las 00.15 y Sergio Galleguillo, a la 1.40.
Mientras todo esto ocurre en la Casa Historica y en el aeropuerto, ¿qué nos podés contar de la plaza Independencia, Ariane?
Informan que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya estaría camino a la Casa Histórica. Habría salido por la parte de atrás del aeropuerto Benjamín Matienzo. Mientras, el vicegobernador Miguel Acevedo y el líder de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, esperan el arribo del presidente Javier Milei.
La vigilia tiene esta comunión de ideologías. Peronistas, libertarios y radicales comparten el mismo espacio. Con un sándwich de milanesa como cena.
En estos momentos, el avión presidencial sobrevuela la provincia de Córdoba, muy cerca de la laguna de Mar Chiquita. Es lo que muestra la aplicación Flightradar 24. Debería aterrizar en Tucumán en menos de una hora.
Crece la expectativa por intentar ver a Milei antes de que ingrese a la Casa Histórica. Hay gente de Tucumán y turistas que se acercaron para tratar de saludarlo, también a la vicepresidenta Villarruel, que llegará de un momento a otro. También comienza a tornarse más celoso el operativo de seguridad. Hay francotiradores apostados en los alrededores de la Casa Histórica.
Es una buena pregunta, Martín. Había expectativas por una posible reunión previa al acto. Veremos qué ocurre luego.
Todo un gesto político que el ministro Caputo, figurita difícil del álbum de funcionarios, haya venido a Tucumán. ¿Habrá reunión con los gobernadores post ceremonia?
El vicegobernador, Miguel Acevedo, junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que acaba de aterrizar en Tucumán.
Acaba de ingresar a la Casa Histórica parte de la comitiva oficial de Milei. El jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. Caputo fue el único que se acercó a saludar a la gente.
La diputada nacional Virginia Gallardo llegó a la Casa Histórica acompañada por otros legisladores de La Libertad Avanza. Lo hicieron en una combi escoltada por la Policía.
Chahla y Jaldo conversan en el último patio de la Casa Histórica mientras se aguarda por la llegada de las visitas oficiales. ¿Cuánto de institucional y cuánto de político tendrá esa charla? Si bien saludaron al público hace un instante, no se percibe desde acá una conversación distendida.
La senadora nacional Sandra Mendoza arribó a la Casa Histórica por calle Crisóstomo Álvarez. En un breve diálogo con LA GACETA, la parlamentaria hizo hincapié en la importancia de la visita del presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. "La vicepresidenta también fue invitada porque vivimos en democracia. Hoy no es un día para marcar diferencias, hoy es un día de unidad, de tratar de tolerarnos entre todos".
Ante la ausencia del gobernador en el aeropuerto, Lisandro Catalan recibirá al presidente Milei cuando baje del avión junto a Acevedo. Hay euforia por esa foto en el campamento libertario de Tucumán
Comienzan a llegar a las afueras de la Casa Histórica referentes peronistas y libertarios. Por el lado de los tucumanos, funcionarios como Luis Medina Ruiz (Salud) y Elvio Salazar (Simoca); y diputados nacionales de LLA Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, entre otros. La foto es de Diego Araoz
Por esa puerta se espera que salga la Vicepresidenta. A diferencia de Milei, se “mezclaría” entre los pasajeros que abordan un vuelo hacia Buenos Aires. Además, muchos de los que están llegando a Tucumán vía aérea se sorprenden por el despliegue policial en la salida hacia el estacionamiento del aeropuerto.
También ingresó al aeropuerto Benjamín Matienzo el titular de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán. Aclaró que está aquí para recibir al jefe de Estado, Javier Milei, y no a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Vengo a recibir al Presidente como presidente del partido en Tucumán”, destacó.
Atención: acaba de aterrizar en Tucumán la vicepresidenta Victoria Villarruel. Como ya dijimos, lo hizo en un vuelo de línea.
Tal como estaba previsto, la Policía cerró la circulación de personas en Congreso y Crisóstomo Álvarez.
Quienes no tengan acreditaciones especiales sólo podrán acercarse hasta las inmediaciones de la iglesia Catedral, a 150 metros de la Casa Histórica. Hay enojo entre quienes querían entonar el Himno a la medianoche, una costumbre de cientos de tucumanos mantiene desde hace décadas, pero que se vio truncado desde que el presidente participa de la Vigilia. "No todos venimos por Milei y hay gente que vino de otras provincias a presenciar este acto. Es una vergüenza", se quejó el vecino Antonio Barros.
"Vinimos a ver al presidente Milei", comenta esta familia de Mendoza integrada por Sergio Araujo, Nora Lisantti y Agustina Zeballos. Dicen que estaban en Termas de Río Hondo y que viajaron hasta esta ciudad para participar de la vigilia, algo que nunca habían hecho.
Frente a la Casa Histórica se colocaron las sillas que ocuparán los invitados especiales durante el acto principal. En el respaldo de cada una de ellas hay ponchos tucumanos para que los asistentes se protejan del frío.
La comitiva de gobernadores y autoridades provinciales que se encontraban en el aeropuerto acaban de arribar a la Casa Histórica. Son recibidos por el gobernador Jaldo, la intendenta Chahla y el director del museo
Otra ausencia: Martín Llaryora no formará parte de la foto que un nutrido grupo de gobernadores se tomará con el presidente Milei en Tucumán por el 210° aniversario de la Independencia. El gobernador cordobés esgrimió cuestiones de su agenda provincial para no viajar a Tucumán. Llaryora participará de actos patrios en las municipalidades de Huinca Renancó y Río Cuarto. En representación de ‘La Docta’ quien dirá presente es la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Lucía, jubilada oriunda de Yerba Buena, espera la medianoche sentada junto al vallado en Crisóstomo Álvarez y Congreso. "Yo vengo a cantar el Himno. No entiendo por qué tantas restricciones. Lamentablemente no es la primera vez que sucede y lo digo porque vengo todos los años", lamentó. Sobre la visita del presidente Javier Milei, manifestó: "Si se debe cuidar tanto su investidura no dejando pasar a la gente y con tantos policías, seguro es porque una buena gestión no está haciendo ¿Hay miedo?".
Miguel Acevedo no brindó declaraciones. “Me están esperando adentro”, explicó. El primer avión podría llegar en los próximos 30 minutos.
Todo indica que el vicegobernador Miguel Acevedo será el único encargado de recibir al presidente y a la vice. Villarruel aterrizará primero, Acevedo le dará la bienvenida y ella emprenderá el camino hacia el centro de la ciudad. Luego, Acevedo esperará Milei con el que partirá hacia la Casa Histórica. Todavía no se definió en qué medio viajarán hasta allí. Por las dudas, el helicóptero presidencial está preparado en la pista.
En el teatro San Martín, a las 20.40, la voz en off del teatro anunció el inicio del espectáculo. La máxima autoridad presente es la ministra de Educación, Susana Montaldo. No vienen ni el gobernador, Osvaldo Jaldo, ni el vicegobernador, Miguel Acevedo.
El coro estable empezó su actuación hacia las 20.45, con una interpretación mayormente vocal, acompañada por el retumbe de un bombo legüero. Empezaron con "Zamba del Arribeño" de Juan Falú y Néstor "Poli" Soria.
A las 20.56 entró un grupo de jóvenes a la platea. Se trata del ballet estable. Empiezan a sonar las cuerdas -violines y guitarra- a los que se suma el bombo. Y suena una versión al jardín de la república. Los jóvenes del ballet danzan por los pasillos de la platea. El público se enciende y acompaña con palmas; y algunos se animan a corear la letra de la famosísima zamba
Ahora suena desde los parlantes la voz de Mercedes Sosa. Interpreta "Todavía cantamos". El público oye en silencio
Luego suena la dulce canción "Alfonsina y el mar". La interpretan dos mujeres del coro estable, y la danzan mujeres del ballet
La intendenta Rossana Chahla acaba de ingresar a la Casa Histórica. Está conversando con él gobernador Jaldo y con el director del museos, entre otros
Llega al aeropuerto el vicegobernador Miguel Acevedo.
Tom, el perro de la Brigada Antiexplosivos, recorrió todos los alrededores de la Casa Histórica. Cuando terminó su trabajo, sin novedades, se acercó a recibir caricias en el palco de periodistas.
Distanciado con Casa Rosada, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, decidió no viajar a Tucumán para los actos por el Día de la Independencia. De esta manera, volvió a marcar su distancia con el gobierno de La Libertad Avanza. El mandatario misionero encabezará los actos patrios en Cerro Porá, una localidad ubicada en el sureste misionero. Días atrás, Passalacqua estuvo entre el grupo de gobernadores que no asistió a la asunción de Diego Santillo como jefe de Gabinete.
Es interesante la postura del gobernador Ignacio Torres. Es cierto que la fiesta del 9 de Julio destaca aquella gesta de la sociedad argentina para emanciparse. Por lo tanto no debería haber lugar para las grietas ni las diferencias. Sin embargo, en la Argentina de hoy es inevitable. Por eso aunque el gobernador de Chubut no quiera estarán en el ojo de la prensa, de los políticos y de los curiosos los movimientos y gestos que hagan las principales autoridades. Y, aunque parezca lejanas, las elecciones del año que viene ya dan vueltas en la vida pública argentina.
En la antesala del encuentro que compartirán con el presidente Milei, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró una nueva instancia de diálogo entre el gobierno central y las provincias. El gobernador patagónico consideró que sería un error interpretar la convocatoria de gobernadores desde una mirada electoral y remarcó que esta cumbre “va mucho más allá de lo partidario”.
Hay al menos una decena de gobernadores que participarán de los actos en la Casa Histórica, además de senadores y diputados. Están en la provincia, próximos a arribar al epicentro de los actos. Como dijo recién Barby, la Gobernación de la Provincia no fue informada sobre qué autoridades nacionales vendrán con el presidente Milei en el avión T-10 que llegará a las 23.
Colegas, les comparto un dato de último momento. Los responsables de seguridad de la Nación y de la Provincia siguen de cerca el horario de partida del presidente Javier Milei desde Buenos Aires. Existe preocupación por una posible demora en el vuelo, ya que eso podría obligar a modificar la agenda prevista y que el mandatario se traslade directamente desde el aeropuerto a la Casa Histórica. Según trascendió, los funcionarios permanecen atentos a cualquier novedad y monitorean permanentemente sus teléfonos para redefinir el operativo de seguridad en caso de que sea necesario.
Sí, José. Respecto del avión de la Fuerza Aérez, confirman aquí en el aeropuerto que, además del vuelo de línea en el que llega a Tucumán la vicepresidenta Victoria Villarruel, se encuentra en viaje el que corresponde a los invitados de Protocolar de la Nación, es decir, ministros y funcionarios del presidente Javier Milei. Llegarían en simultáneo. El avión presidencial, en tanto, aterrizaría alrededor de las 23.
Información confirmada por LA GACETA: el gobernador Jaldo recibirá a las autoridades nacionales y provinciales en la Casa Histórica. Será el vicegobernador Miguel Acevedo quien reciba en el aeropuerto al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Mariana, oriunda de Córdoba, llegó a Tucumán con su hija y su yerno exclusivamente para los festejos del 9 de julio. "Es la primera vez que venimos a Tucumán. Quisimos llegar a la Cuna de la Independencia, el lugar donde comenzó todo. Después de la vigilia iremos a los festejos en plaza Independencia y nos volvemos a Córdoba. Recorrimos la capital y Yerba Buena, nos encantó", indicó la mujer que recorría la inmediaciones de la Casa Histórica.
Atención con este dato: el gobernador Osvaldo Jaldo está en la Casa Histórica junto al director del museo, Javier Vázquez, en el último patio se la casona. Se lo ve muy relajado por el momento
Barby, Pablo: un avión de la Fuerza Aérea despegó de Aeroparque unos minutos antes que el de Aerolíneas que trae a la vicepresidenta. La pregunta es: ¿en ese viaja el presdiente o lo hacen ministros y otros miembros de la comitiva? Esta mañana, en LGPlay, Marcelo Aguaysol había dicho que iban a aterrizar dos aviones de presidencia en Tucumán.
El movimiento en el aeropuerto que recibirá, primero, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y luego, al presidente Javier Milei reporta un ritmo habitual. Personal de la terminal de aviones informó que no hubo alteraciones ni cambios en la actividad aérea con motivo del arribo de las autoridades nacionales. Hasta el momento no se observan militantes ni seguidores políticos, sí viajeros y efectivos policiales. Eso sí: acaba de llegar Gendarmería.
Acaba de partir el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1484 en el que vendría la vicepresidenta Victoria Virralluel. Como lo adelantó Martín Soto al inicio de este chat, el vuelo viene demorado, ya que debía despegar a las 18.35. Según la plataforma Flightradar, el avión llegaría a Tucumán cerca de las 22.20.
Buenas, colegas ¿cómo están? Sin dudas es inevitable que la relación entre la vicepresidenta Villarruel y el presidente Milei acapare la atención. Lo curioso es que han sido ellos los que se han elegido, han avanzado en forma conjunto y han llegado a esta instancia con una ruptura casi total. Lo preocupante es que lleguen a instancias donde se afecte la institucionalidad.
¡Alarma en el aeropuerto! Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó una caja sospechosa en uno de los asientos del hall. Ante esta situación, se les pidió a los viajeros que despejaran la zona para revisar su contenido. Finalmente aparecieron los dueños: la caja pertenecía a empleados del Ente Tucumán Turismo y contenía alfajores regionales. La foto de de Osvaldo Ripoll.
Entre las personas que esperan la presidente Javier Milei en las inmediaciones de la Casa Histórica, la interna entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel es tema de conversación. “Pese a las diferencias que pueda haber entre ellos, es importante que vengan los dos. El pueblo los eligió a ambos en la misma fórmula”, señaló Julio Córdoba, oriundo de El Siambón. “Ella (Villarruel) es una mujer que va de frente, apoyamos la posición del Presidente, pero es lindo que al menos hoy puedan mostrarse juntos”, agregó Lelia Garay.
Estufas para combatir el frío en la Casa Histórica
Los integrantes del grupo teatral "Los Intérpretes" recibe a los visitantes en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Comentaron que el propósito de esta acción impulsada por el Ente Tucumán Turismo es darles la bienvenida a los viajeros que llegan a Tucumán, en el marco de la Vigilia por el 9 de Julio. Durante la tarde, los actores vieron desfilar por el hall del aeropuerto a funcionarios y diputados de otras provincias que aterrizaron en la provincia para participar de los actos.
Un grupo de personas que se identificaban como ex combatientes de Malvinas fue obligado por efectivos de fuerzas federales a retirarse de la entrada del hotel ubicado al frente del parque 9 de Julio. Según trascendió, estos 10 individuos pretendían realizar algún tipo de reclamo, ya que portaban carteles con diferentes consignas.
Los manifestantes se retiraron luego de mantener una conversación con los responsables del operativo de la Policía Federal. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido del planteo que buscaban realizar.
Diego: te cuento que, por el momento, se permite el acceso de tucumanos y de turistas a no menos de 50 metros de la Casa Histórica. El vallado se encuentra en la esquina de Congreso y Crisóstomo Álvarez. A partir de las 22, la restricción se trasladará a 24 de Septiembre y Congreso.
Así luce en este momento la fachada de la Casa Histórica
Durante la tarde comenzaron a llegar a Tucumán las autoridades de otros distritos invitadas a la vigilia en la Casa Histórica. Entre los primeros estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Los encargados de recibirlo en el aeropuerto Benjamín Matienzo fueron los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud) y Susana Montaldo (Educación). Además de transmitir el saludo del gobernador Jaldo, los funcionarios locales le entregaron a Orrego una caja con obsequios institucionales.
El Ente Nacional de Comunicación informó que esta noche habrá cadena nacional desde la Casa Histórica: desde "el día 8 de julio desde las 23.58 hasta la 01.15 del día jueves 9 de julio de 2026".
Para descontracturar en medio de tanta tensión política, podemos aportar otro dato de color y mencionar que el clima hizo su aporte hoy. Aunque el termómetro llegó sólo a 18 grados, el sol de la siesta cayó de lleno sobre la plaza y volvió la tarde mucho más amable. No hizo falta buscar demasiado abrigo. Los rayos acompañaron desde el inicio una celebración pensada para que familias, turistas y tucumanos vivan la víspera del Día de la Independencia al aire libre. La noche está más fresca pero el calor lo pone la gente en una plaza Independencia que aplaude a sus artistas locales mientras espera a El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso.
En la autopista Juan Domingo Perón, camino al aeropuerto Benjamín Matienzo, ya se nota el despliegue policial para la visita de las autoridades nacionales. Se ven móviles de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia
Buenas noches. Así luce ahora 25 de Mayo al 100, casi San Martín.
La Plaza Independencia poco a poco se va colmando de público para disfrutar del programa de la vigilia
Agrupaciones que habían organizado actos de repudio por la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de policías desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones.
Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas.
Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona.
¿Por qué es importante la foto de Milei con los gobernadores? El Gobierno necesita enviarle mensajes al mercado de que la institucionalidad sigue firme y que, con ese criterio, pueden avanzar las reformas estructurales que se han planteado al iniciar la gestión (laboral, fiscal y previsional).
José, esa decisión también provocó suspicacias respecto de los cuidados que deberá tener el gobernador entre los saludos y fotos con Javier Milei y con Victoria Villarruel. Hoy Osvaldo Jaldo rinde un examen difícil en el rubro "equilibrista".
Sí, José. Está previsto que esté acompañada por autoridades locales durante su estadía en la provincia, que se extenderá hasta mañana a la noche. Posiblemente sea acompañada por las senadoras Ávila y Mendoza, con quienes mantiene una buena relación en la Cámara Alta.
Tengo entendido, Martín, que el gobernador le encargó a miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Daniel Abad, que acompañen a la vicepresidenta durante su presencia en la Casa Histórica.
Buenas tardes
Aunque vendrán por vías distintas, al parecer el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían coincidir antes de la Casa Histórica. La presidenta del Senado viene en un vuelo comercial que debía llegar a las 20.30, pero se reprogramó su arribo para las 22. A esa misma hora está previsto que arribe el jefe de Estado con la comitiva oficial.
Ambos serían recibidos por separado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo.
Buenas noches. Les cuento que más de 2.000 policías fueron movilizados por la visita del presidente Javier Milei. Uniformados de toda la provincia están afectados al megaoperativo de seguridad, que comenzó a las 18 y se extenderá hasta mañana, cuando concluyan los actos.
Los cuerpos de Infantería de todas las unidades regionales serán los encargados de custodiar el recorrido que realizará el jefe de Estado desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hasta el hotel Sheraton y, posteriormente, hacia la Casa Histórica.
Por su parte, efectivos del Distrito Urbano y de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (la ex Brigada de Investigaciones) tendrán a su cargo el control de la plaza Independencia y sus alrededores.
Tal cual, Diego. Los cortes de calles complicaron desde temprano el tránsito pero eso también puso otro color en el microcentro que ya parecía haber entrado en modo Fiesta Patria. Por las veredas circulaba una verdadera "fuga de chinas y paisanos". A los integrantes de los ballets se sumaban decenas de chicos que salían de los actos escolares junto a sus familias. Vestidos floreados, bombachas de campo, boinas, pañuelos, alpargatas y ponchos se mezclaban en el paisaje
Buenas noches a todos. Se hace difícil llegar al centro. Ya hay cortes en calle Maipú.
Buena jornada. La atención política e institucional se concentrará en el Sheraton Hotel Tucumán. El gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, llegará entre las 21.30 y 22 para reunirse con sus pares de otras provincias que viajaron para participar de los actos patrios. Si hay tiempo, es posible que se reúnan con el ministro del Interior, Diego Santilli.
En este momento, un equipo periodístico se encuentra en el aeropuerto Benjamín Matienzo a la espera de la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El arribo del vuelo de línea que la trae está prevista para las 20.30. Su presencia en la vigilia eleva el interés político del acto, ya que se reencontrará con el presidente Javier Milei, de quien está distanciado. Ocurrió lo mismo en Rosario, durante la celebración por el Día de la Bandera. Seguramente la distancia y la indiferencia marcarán el ambiente.
Aquí la fiesta arrancó a las 14.30, tal como estaba previsto. Los primeros en apropiarse del escenario fueron los ballets folclóricos, que inauguraron la celebración con zapateos, pañuelos al viento y vestidos que comenzaron a teñir de tradición la capital tucumana a 210 años de la Declaración de la Independencia.
Buenas noches a todos. Junto a Osvaldo Ripoll estamos desde la plaza Independencia, que volvió a vestirse de celeste y blanco para ser el gran escenario de la Patria, con música en vivo y artistas de primer nivel.
Bienvenidos a este espacio en el que vamos a transitar juntos la vigilia por el Día de la Independencia. El objetivo de esta conversación es compartir con ustedes las miradas, los datos y las interpretaciones de los periodistas de LA GACETA que esta noche cubrirán el acto político en la Casa Histórica, y las actividades artísticas en la plaza Independencia y en el teatro San Martín. Espero que nos acompañen.