Vigilia del 9 de Julio: así fue el chat de periodistas de LA GACETA

21:46 hs

Santiago Pérez Cerimele Periodista de LA GACETA

En el teatro San Martín, a las 20.40, la voz en off del teatro anunció el inicio del espectáculo. La máxima autoridad presente es la ministra de Educación, Susana Montaldo. No vienen ni el gobernador, Osvaldo Jaldo, ni el vicegobernador, Miguel Acevedo.

El coro estable empezó su actuación hacia las 20.45, con una interpretación mayormente vocal, acompañada por el retumbe de un bombo legüero. Empezaron con "Zamba del Arribeño" de Juan Falú y Néstor "Poli" Soria.

A las 20.56 entró un grupo de jóvenes a la platea. Se trata del ballet estable. Empiezan a sonar las cuerdas -violines y guitarra- a los que se suma el bombo. Y suena una versión al jardín de la república. Los jóvenes del ballet danzan por los pasillos de la platea. El público se enciende y acompaña con palmas; y algunos se animan a corear la letra de la famosísima zamba

Ahora suena desde los parlantes la voz de Mercedes Sosa. Interpreta "Todavía cantamos". El público oye en silencio

Luego suena la dulce canción "Alfonsina y el mar". La interpretan dos mujeres del coro estable, y la danzan mujeres del ballet