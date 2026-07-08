Política

Vigilia del 9 de Julio: así fue el chat de periodistas de LA GACETA

Vigilia del 9 de Julio: así fue el chat de periodistas de LA GACETA

Las conversaciones de los columnistas y especialistas, durante la visita del presidente Javier Milei a Tucumán.

08 Julio 2026
00:36 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

De este modo, cerramos este chat de periodistas. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.

00:35 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Así se retiraba el presidente Javier Milei de la Casa Histórica luego de los actos por el 9 de Julio. En este momento, va camino al aeropuerto para retornar a Buenos Aires.

00:25 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"¡Viva la patria!", exclamó Milei con voz ronca para cerrar su discurso. Y así finalizó el acto en la Casa Histórica.

00:23 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Hasta ahora, Milei no se apartó del mensaje que trajo para la cadena nacional. La efusividad característica en sus discursos no afloró todavía en 20 minutos de mensaje.

00:21 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

El tono electoral, el presidente expone su gestión como el camino hacia su reelección en las elecciones de 2027. Habla de una segunda independencia. Detalla las acciones que benefician a las empresas y a las provincias, mejorando la competitividad.

00:19 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Como puede, la gente sigue el discurso de Milei a través de los teléfonos celulares. No se dispuso parlantes ni pantallas sobre calle 9 de Julio, portón de acceso de todas las autoridades.

00:19 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Ahora enumera los proyectos enviados al Congreso y que serán tratados en estos meses. 1) Zona fría; 2) ley de inocencia fiscal; 3) reforma política; 4) modificación de la carta orgánica del BCRA 5) inviolabilidad de la propiedad privada 6) Super RIGI, ya en tratamiento, dice Milei. Asegura que todo esto está vinculado al Pacto de Mayo mayo, firmado en 2024.

00:17 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

Así fue el saludo entre Milei y Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, en el aeropuerto.

Indalecio Sánchez
00:16 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"Podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar" con otras reformas, plantea Milei de cara a las elecciones.

00:16 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Un detalle: el reconocimiento al apoyo de los.gobernadores genero los primeros aplausos entre los funcionarios del gabinete provincial.

00:15 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Destaca además que "se logró todo esto" con minoría en la cámara legislativa y agradece a los gobernadores.

00:15 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

La épica de San Martin brota en el mensaje. Dijo que las acciones de gestión son como un cruce de Los Andes.

00:15 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"El mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro", asegura Milei

00:14 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Justo el día de un vencimiento, Milei habla de que la Argentina honra sus deudas y el premio es una baja del Riesgo País, que genera tranquilidad económica, menos desempleo y transformando el país.

00:13 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"Eliminamos los piquetes", dice Milei y recibe nuevos aplausos. Ahora pone el foco en los proyectos promovidos por LLA en el Congreso. En buena parte de esos temas, las provincias dialoguistas tuvieron un rol clave.

00:12 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Un dato curioso: el mensaje presidencial goza del aplauso libertario. Funcionarios y empresarios solo escuchan

00:11 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

En otro pasaje de su discurso, el mandatario enumera los logros macro económicos en casi tres años de mandato. El eje sigue siendo el ancla fiscal  y el desendeudamiento

00:10 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"Evitamos una hiperinflación", añade. Y afirma que se redujo la pobreza. Suenan aplausos. Destaca además "el ajuste más grande de la humanidad" y la decisión de eliminar el cepo cambiario. Más aplausos.

00:09 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

El presidente federaliza su mensaje. Y dice que su gestión trata de sacarle el pie del cuello de las provincias.

00:09 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Milei agrega: "al repasar estos puntos podemos observar que hemos avanzado en gran parte de ellos". Reafirma el objetivo de liberar a las provincias del "sometimiento".

00:08 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Milei recuerda el Pacto de Mayo, firmado el 9 de Julio de 2024. Menciona cada uno de los puntos del decálogo.

00:08 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

El presidente recuerda ahora la gesta de 1816. Y vincula el pasado con el presente. "Nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente". "Vale la pena reflexionar sobre lo logrado, así como lo que nos espera hacia adelante".

00:07 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Primer gesto de Milei a Jaldo: agradecimiento por la ceremonia. Arranca el discurso con un mensaje sanmartiniano sobre la Libertad.

00:07 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Esta es la primera foto oficial dentro del Salón de la Jura que comparte Comunicación Pública. Aparecen el presidente, su hermana Karina, Jaldo, el resto de los gobernadores y el jefe de Gabinete de la Nación

Martín Soto
00:04 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Habla el presidente Milei. Agradece a Jaldo "por su hospitalidad y organizar nuevamente esta vigilia tan importante para conmemorar nuestra Independencia".

00:03 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

En este momento, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador y el resto de los presentes entonan las estrofas del himno.

Diego Araoz
00:00 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

"Ya sale, ya sale", murmuran en las afueras de la Casa Histórica. Aplausos. Sale el presidente Milei. Está acompañado, ahora sí, por el gobernador Jaldo.

23:52 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ya se encuentran en la Casa Histórica. Así fue el momento de la llegada. En instantes arranca el acto.

23:46 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Se pone tenso el ambiente. Vino gente a las inmediaciones de la Casa Histórica a repudiar al Presidente. Sus partidarios responden con insultos y gritos para que se callen

23:41 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Uno de los más aplaudimos y saludados de la noche: Luis Caputo, el.ministro de Economía

Marcelo Aguaysol
23:40 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

Sin querer, o más bien para evitar fotos incómodas, Jaldo le ofreció un protagonismo importante a Acevedo. Cuestiones de gestos políticos que seguro mañana serán revisadas

23:38 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Un francotirador posa su atención sobre los balcones de los edificios de calle San Lorenzo y 9 de Julio. Se asegura el perímetro ante la inminente llegada del Presidente

Martín Soto
23:37 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Así fue la llegada a la Casa Histórica del vicegobernador Miguel Acevedo y del presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán

23:33 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

La dirigencia libertaria forma parte del acto patrio. "Hoy nos toca estar de este lado; quién sabe qué puede pasar en 2027", afirma uno de sus dirigentes.

Marcelo Aguaysol
23:32 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Victoria Villarruel ya está en la Casa Histórica. Fue recibida por Jaldo y por su esposa, la primera dama.

23:25 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Virginia Gallardo es la más solicitada para las fotos. La diputada forma parte de la.comitiva nacional. Saludó a todos los que se le acercaron. Y hasta se sacó fotos con policías

23:23 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Las suspicacia están a flor de piel. Miguel Acevedo fue asignado, a último momento, para que reciba en el aeropuerto a las máximas autoridades del país. Jaldo argumenta que no iba a tener tiempo para estar en todos lados.

23:22 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

La intriga política en el oficialismo ¿De qué hablan Jaldo y Chahla mientras esperan al Presidente dentro de la Casa Histórica?

23:21 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

El vicegobernador y Catalán se retiran juntos del aeropuerto tras recibir a Milei, que ya partió hacia la Casa Histórica. Además, viajarán juntos en los vehículos oficiales por invitación de Acevedo. Cordialidad y respeto entre ambos

Indalecio Sánchez
23:18 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

El arzobispo Carlos Sánchez y la intendenta Rossana Chahla se saludaron cálidamente. También se acercaron a Sánchez los monterizos Serra y Olea.

23:17 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

La cordialidad es la moneda corriente en la previa del acto. Funcionarios, legisladores, empresarios, dirigentes políticos e invitados especiales intercambian puntos de vista a la espera del arribo del presidente Milei. Dos temas dominan las charlas: la selección y la economía.

23:16 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Por calle Crisóstomo Álvarez, los últimos funcionarios se apuran en llegar para participar de la vigilia por el 9 de Julio. Entre ellos se lo vio al exintendente Germán Alfaro, que no quiso hacer declaraciones a la prensa. El arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, en cambio, llegó repartiendo saludos y sonrisas.

23:11 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

En el acceso de calle Congreso la actividad es casi nula por el momento. Crece la expectativa por la llegada de Milei. Nadie menciona a Villarruel, por ahora.

Martín Soto
23:09 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

URGENTE. Acaba de pisar suelo tucumano Javier Milei. Catalán y Acevedo lo esperan en la pista para recibirlo

23:08 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Comisionados comunales aprovechan para tomarse fotos con la diputada jaldista Gladys Medina, del bloque Independencia. Mientras tanto, piden a los asistentes que tomen sus lugares frente a la Casa Histórica de la Independencia. "Bienvenidos, bienvenidas", dice el locutor. Se va a dar comienzo en unos minutos al acto oficial.

Luis Maria Ruiz
23:05 hs
Santiago Pérez Cerimele

Santiago Pérez Cerimele

Periodista de LA GACETA

En la parte final del concierto en el teatro San Martín llegó la emblemática "Lunita tucumana", interpretada a dos voces por mujeres del coro, con flauta traversa, violines, guitarra, piano y bombo. Dos bailarines del ballet seducen con su baile. El público hace palmas y, algunos, se animan a hacer coros.

"Canción con todos" siguió en el repertorio de homenaje a Mercedes Sosa. También fue bailada por miembros del ballet, y con el mismo equipo de música y voces. Las palmas acompañaron el estribillo

Por último, llegó el momento del himno y todos de pie.

Santiago Pérez Cerimele
23:01 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

El rock nacional llegó al escenario principal de la Plaza Independencia de la mano de La Beriso. Es una de las bandas más esperadas. El show empezó muy puntual, a las 22.40. Se espera que El Chaqueño Palavecino suba al escenario a las 00.15 y Sergio Galleguillo, a la 1.40.

Ariane Armas
22:59 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Mientras todo esto ocurre en la Casa Historica y en el aeropuerto, ¿qué nos podés contar de la plaza Independencia, Ariane?

22:55 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Informan que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya estaría camino a la Casa Histórica. Habría salido por la parte de atrás del aeropuerto Benjamín Matienzo. Mientras, el vicegobernador Miguel Acevedo y el líder de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, esperan el arribo del presidente Javier Milei.

22:54 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

La vigilia tiene esta comunión de ideologías. Peronistas, libertarios y radicales comparten el mismo espacio. Con un sándwich de milanesa como cena.

22:52 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

En estos momentos, el avión presidencial sobrevuela la provincia de Córdoba, muy cerca de la laguna de Mar Chiquita. Es lo que muestra la aplicación Flightradar 24. Debería aterrizar en Tucumán en menos de una hora.

José Názaro
22:49 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Crece la expectativa por intentar ver a Milei antes de que ingrese a la Casa Histórica. Hay gente de Tucumán y turistas que se acercaron para tratar de saludarlo, también a la vicepresidenta Villarruel, que llegará de un momento a otro. También comienza a tornarse más celoso el operativo de seguridad. Hay francotiradores apostados en los alrededores de la Casa Histórica.

Martín Soto
22:45 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Es una buena pregunta, Martín. Había expectativas por una posible reunión previa al acto. Veremos qué ocurre luego.

22:44 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Todo un gesto político que el ministro Caputo, figurita difícil del álbum de funcionarios, haya venido a Tucumán. ¿Habrá reunión con los gobernadores post ceremonia?

22:43 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

El vicegobernador, Miguel Acevedo, junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que acaba de aterrizar en Tucumán.

Bárbara Nieva
22:42 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Acaba de ingresar a la Casa Histórica parte de la comitiva oficial de Milei. El jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. Caputo fue el único que se acercó a saludar a la gente.

22:40 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

La diputada nacional Virginia Gallardo llegó a la Casa Histórica acompañada por otros legisladores de La Libertad Avanza. Lo hicieron en una combi escoltada por la Policía.

22:37 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Chahla y Jaldo conversan en el último patio de la Casa Histórica mientras se aguarda por la llegada de las visitas oficiales. ¿Cuánto de institucional y cuánto de político tendrá esa charla? Si bien saludaron al público hace un instante, no se percibe desde acá una conversación distendida.

Martín Soto
22:36 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

La senadora nacional Sandra Mendoza arribó a la Casa Histórica por calle Crisóstomo Álvarez. En un breve diálogo con LA GACETA, la parlamentaria hizo hincapié en la importancia de la visita del presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. "La vicepresidenta también fue invitada porque vivimos en democracia. Hoy no es un día para marcar diferencias, hoy es un día de unidad, de tratar de tolerarnos entre todos".

22:34 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

Ante la ausencia del gobernador en el aeropuerto, Lisandro Catalan recibirá al presidente Milei cuando baje del avión junto a Acevedo. Hay euforia por esa foto en el campamento libertario de Tucumán

22:33 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Comienzan a llegar a las afueras de la Casa Histórica referentes peronistas y libertarios. Por el lado de los tucumanos, funcionarios como Luis Medina Ruiz (Salud) y Elvio Salazar (Simoca); y diputados nacionales de LLA Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, entre otros. La foto es de Diego Araoz

Luis Maria Ruiz
22:31 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

Por esa puerta se espera que salga la Vicepresidenta. A diferencia de Milei, se “mezclaría” entre los pasajeros que abordan un vuelo hacia Buenos Aires. Además, muchos de los que están llegando a Tucumán vía aérea se sorprenden por el despliegue policial en la salida hacia el estacionamiento del aeropuerto.

Indalecio Sánchez
22:29 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

También ingresó al aeropuerto Benjamín Matienzo el titular de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán. Aclaró que está aquí para recibir al jefe de Estado, Javier Milei, y no a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Vengo a recibir al Presidente como presidente del partido en Tucumán”, destacó.

Bárbara Nieva
22:27 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Atención: acaba de aterrizar en Tucumán la vicepresidenta Victoria Villarruel. Como ya dijimos, lo hizo en un vuelo de línea.

22:23 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Tal como estaba previsto, la Policía cerró la circulación de personas en Congreso y Crisóstomo Álvarez.

Quienes no tengan acreditaciones especiales sólo podrán acercarse hasta las inmediaciones de la iglesia Catedral, a 150 metros de la Casa Histórica. Hay enojo entre quienes querían  entonar el Himno a la medianoche, una costumbre de cientos de tucumanos mantiene desde hace décadas, pero que se vio truncado desde que el presidente participa de la Vigilia. "No todos venimos por Milei y hay gente que vino de otras provincias a presenciar este acto. Es una vergüenza", se quejó el vecino Antonio Barros.

Matías Argañaraz
22:19 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

"Vinimos a ver al presidente Milei", comenta esta familia de Mendoza integrada por Sergio Araujo, Nora Lisantti y Agustina Zeballos. Dicen que estaban en Termas de Río Hondo y que viajaron hasta esta ciudad para participar de la vigilia, algo que nunca habían hecho.

Martín Soto
22:17 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Frente a la Casa Histórica se colocaron las sillas que ocuparán los invitados especiales durante el acto principal. En el respaldo de cada una de ellas hay ponchos tucumanos para que los asistentes se protejan del frío.

Diego Araoz
22:07 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

La comitiva de gobernadores y autoridades provinciales que se encontraban en el aeropuerto acaban de arribar a la Casa Histórica. Son recibidos por el gobernador Jaldo, la intendenta Chahla y el director del museo

22:02 hs
Nahuel Toledo

Nahuel Toledo

Periodista especializado en Política

Otra ausencia: Martín Llaryora no formará parte de la foto que un nutrido grupo de gobernadores se tomará con el presidente Milei en Tucumán por el 210° aniversario de la Independencia. El gobernador cordobés esgrimió cuestiones de su agenda provincial para no viajar a Tucumán. Llaryora participará de actos patrios en las municipalidades de Huinca Renancó y Río Cuarto. En representación de ‘La Docta’ quien dirá presente es la vicegobernadora Myrian Prunotto.

21:58 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Lucía, jubilada oriunda de Yerba Buena, espera la medianoche sentada junto al vallado en Crisóstomo Álvarez y Congreso. "Yo vengo a cantar el Himno. No entiendo por qué tantas restricciones. Lamentablemente no es la primera vez que sucede y lo digo porque vengo todos los años", lamentó. Sobre la visita del presidente Javier Milei, manifestó: "Si se debe cuidar tanto su investidura no dejando pasar a la gente y con tantos policías, seguro es porque una buena gestión no está haciendo ¿Hay miedo?".

Matías Argañaraz
21:56 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Miguel Acevedo no brindó declaraciones. “Me están esperando adentro”, explicó. El primer avión podría llegar en los próximos 30 minutos.

21:52 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Todo indica que el vicegobernador Miguel Acevedo será el único encargado de recibir al presidente y a la vice. Villarruel aterrizará primero, Acevedo le dará la bienvenida y ella emprenderá el camino hacia el centro de la ciudad. Luego, Acevedo esperará Milei con el que partirá hacia la Casa Histórica. Todavía no se definió en qué medio viajarán hasta allí. Por las dudas, el helicóptero presidencial está preparado en la pista.

Bárbara Nieva
21:46 hs
Santiago Pérez Cerimele

Santiago Pérez Cerimele

Periodista de LA GACETA

En el teatro San Martín, a las 20.40, la voz en off del teatro anunció el inicio del espectáculo. La máxima autoridad presente es la ministra de Educación, Susana Montaldo. No vienen ni el gobernador, Osvaldo Jaldo, ni el vicegobernador, Miguel Acevedo.

El coro estable empezó su actuación hacia las 20.45, con una interpretación mayormente vocal, acompañada por el retumbe de un bombo legüero. Empezaron con "Zamba del Arribeño" de Juan Falú y Néstor "Poli" Soria.

A las 20.56 entró un grupo de jóvenes a la platea. Se trata del ballet estable. Empiezan a sonar las cuerdas -violines y guitarra- a los que se suma el bombo. Y suena una versión al jardín de la república. Los jóvenes del ballet danzan por los pasillos de la platea. El público se enciende y acompaña con palmas; y algunos se animan a corear la letra de la famosísima zamba

Ahora suena desde los parlantes la voz de Mercedes Sosa. Interpreta "Todavía cantamos". El público oye en silencio

Luego suena la dulce canción "Alfonsina y el mar". La interpretan dos mujeres del coro estable, y la danzan mujeres del ballet

Santiago Pérez Cerimele
21:44 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

La intendenta Rossana Chahla acaba de ingresar a la Casa Histórica. Está conversando con él gobernador Jaldo y con el director del museos, entre otros

21:43 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Llega al aeropuerto el vicegobernador Miguel Acevedo.

Bárbara Nieva
21:41 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Tom, el perro de la Brigada Antiexplosivos, recorrió todos los alrededores de la Casa Histórica. Cuando terminó su trabajo, sin novedades, se acercó a recibir caricias en el palco de periodistas.

21:39 hs
Nahuel Toledo

Nahuel Toledo

Periodista especializado en Política

Distanciado con Casa Rosada, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, decidió no viajar a Tucumán para los actos por el Día de la Independencia. De esta manera, volvió a marcar su distancia con el gobierno de La Libertad Avanza. El mandatario misionero encabezará los actos patrios en Cerro Porá, una localidad ubicada en el sureste misionero. Días atrás, Passalacqua estuvo entre el grupo de gobernadores que no asistió a la asunción de Diego Santillo como jefe de Gabinete.

21:38 hs
Federico Van Mameren

Federico Van Mameren

Jefe de Redacción

Es interesante la postura del gobernador Ignacio Torres. Es cierto que la fiesta del 9 de Julio destaca aquella gesta de la sociedad argentina para emanciparse. Por lo tanto no debería haber lugar para las grietas ni las diferencias. Sin embargo, en la Argentina de hoy es inevitable. Por eso aunque el gobernador de Chubut no quiera estarán en el ojo de la prensa, de los políticos y de los curiosos los movimientos y gestos que hagan las principales autoridades. Y, aunque parezca lejanas, las elecciones del año que viene ya dan vueltas en la vida pública argentina.

21:32 hs
Nahuel Toledo

Nahuel Toledo

Periodista especializado en Política

En la antesala del encuentro que compartirán con el presidente Milei, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró una nueva instancia de diálogo entre el gobierno central y las provincias. El gobernador patagónico consideró que sería un error interpretar la convocatoria de gobernadores desde una mirada electoral y remarcó que esta cumbre “va mucho más allá de lo partidario”.

21:30 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Hay al menos una decena de gobernadores que participarán de los actos en la Casa Histórica, además de senadores y diputados. Están en la provincia, próximos a arribar al epicentro de los actos. Como dijo recién Barby, la Gobernación de la Provincia no fue informada sobre qué autoridades nacionales vendrán con el presidente Milei en el avión T-10 que llegará a las 23.

21:28 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Colegas, les comparto un dato de último momento. Los responsables de seguridad de la Nación y de la Provincia siguen de cerca el horario de partida del presidente Javier Milei desde Buenos Aires. Existe preocupación por una posible demora en el vuelo, ya que eso podría obligar a modificar la agenda prevista y que el mandatario se traslade directamente desde el aeropuerto a la Casa Histórica. Según trascendió, los funcionarios permanecen atentos a cualquier novedad y monitorean permanentemente sus teléfonos para redefinir el operativo de seguridad en caso de que sea necesario.

21:25 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Sí, José. Respecto del avión de la Fuerza Aérez, confirman aquí en el aeropuerto que, además del vuelo de línea en el que llega a Tucumán la vicepresidenta Victoria Villarruel, se encuentra en viaje el que corresponde a los invitados de Protocolar de la Nación, es decir, ministros y funcionarios del presidente Javier Milei. Llegarían en simultáneo. El avión presidencial, en tanto, aterrizaría alrededor de las 23.

21:22 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Información confirmada por LA GACETA: el gobernador Jaldo recibirá a las autoridades nacionales y provinciales en la Casa Histórica. Será el vicegobernador Miguel Acevedo quien reciba en el aeropuerto al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

21:22 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Mariana, oriunda de Córdoba, llegó a Tucumán con su hija y su yerno exclusivamente para los festejos del 9 de julio. "Es la primera vez que venimos a Tucumán. Quisimos llegar a la Cuna de la Independencia, el lugar donde comenzó todo. Después de la vigilia iremos a los festejos en plaza Independencia y nos volvemos a Córdoba. Recorrimos la capital y Yerba Buena, nos encantó", indicó la mujer que recorría la inmediaciones de la Casa Histórica.

Matías Argañaraz
21:16 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Atención con este dato: el gobernador Osvaldo Jaldo está en la Casa Histórica junto al director del museo, Javier Vázquez, en el último patio se la casona. Se lo ve muy relajado por el momento

Martín Soto
21:15 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Barby, Pablo: un avión de la Fuerza Aérea despegó de Aeroparque unos minutos antes que el de Aerolíneas que trae a la vicepresidenta. La pregunta es: ¿en ese viaja el presdiente o lo hacen ministros y otros miembros de la comitiva? Esta mañana, en LGPlay, Marcelo Aguaysol había dicho que iban a aterrizar dos aviones de presidencia en Tucumán.

José Názaro
21:11 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

El movimiento en el aeropuerto que recibirá, primero, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y luego, al presidente Javier Milei reporta un ritmo habitual. Personal de la terminal de aviones informó que no hubo alteraciones ni cambios en la actividad aérea con motivo del arribo de las autoridades nacionales. Hasta el momento no se observan militantes ni seguidores políticos, sí viajeros y efectivos policiales. Eso sí: acaba de llegar Gendarmería.

Bárbara Nieva
21:07 hs
Pablo Hamada

Pablo Hamada

Editor de Audiencias y Redes

Acaba de partir el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1484 en el que vendría la vicepresidenta Victoria Virralluel. Como lo adelantó Martín Soto al inicio de este chat, el vuelo viene demorado, ya que debía despegar a las 18.35. Según la plataforma Flightradar, el avión llegaría a Tucumán cerca de las 22.20.

Pablo Hamada
21:00 hs
Federico Van Mameren

Federico Van Mameren

Jefe de Redacción

Buenas, colegas ¿cómo están? Sin dudas es inevitable que la relación entre la vicepresidenta Villarruel y el presidente Milei acapare la atención. Lo curioso es que han sido ellos los que se han elegido, han avanzado en forma conjunto y han llegado a esta instancia con una ruptura casi total. Lo preocupante es que lleguen a instancias donde se afecte la institucionalidad.

20:59 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

¡Alarma en el aeropuerto! Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó una caja sospechosa en uno de los asientos del hall. Ante esta situación, se les pidió a los viajeros que despejaran la zona para revisar su contenido. Finalmente aparecieron los dueños: la caja pertenecía a empleados del Ente Tucumán Turismo y contenía alfajores regionales. La foto de de Osvaldo Ripoll.

20:55 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Entre las personas que esperan la presidente Javier Milei en las inmediaciones de la Casa Histórica, la interna entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel es tema de conversación. “Pese a las diferencias que pueda haber entre ellos, es importante que vengan los dos. El pueblo los eligió  a ambos en la misma fórmula”, señaló Julio Córdoba, oriundo de El Siambón. “Ella (Villarruel) es una mujer que va de frente, apoyamos la posición del Presidente, pero es lindo que al menos hoy puedan mostrarse juntos”, agregó Lelia Garay.

20:54 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Estufas para combatir el frío en la Casa Histórica

Diego Araoz
20:53 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

Los integrantes del grupo teatral "Los Intérpretes" recibe a los visitantes en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Comentaron que el propósito de esta acción impulsada por el Ente Tucumán Turismo es darles la bienvenida a los viajeros que llegan a Tucumán, en el marco de la Vigilia por el 9 de Julio. Durante la tarde, los actores vieron desfilar por el hall del aeropuerto a funcionarios y diputados de otras provincias que aterrizaron en la provincia para participar de los actos.

Bárbara Nieva
20:50 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Un grupo de personas que se identificaban como ex combatientes de Malvinas fue obligado por efectivos de fuerzas federales a retirarse de la entrada del hotel ubicado al frente del parque 9 de Julio. Según trascendió, estos 10 individuos pretendían realizar algún tipo de reclamo, ya que portaban carteles con diferentes consignas.

Los manifestantes se retiraron luego de mantener una conversación con los responsables del operativo de la Policía Federal. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido del planteo que buscaban realizar.

20:40 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Diego: te cuento que, por el momento, se permite el acceso de tucumanos y de turistas a no menos de 50 metros de la Casa Histórica. El vallado se encuentra en la esquina de Congreso y Crisóstomo Álvarez. A partir de las 22, la restricción se trasladará a 24 de Septiembre y Congreso.

20:38 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Así luce en este momento la fachada de la Casa Histórica

Diego Araoz
20:37 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Durante la tarde comenzaron a llegar a Tucumán las autoridades de otros distritos invitadas a la vigilia en la Casa Histórica. Entre los primeros estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Los encargados de recibirlo en el aeropuerto Benjamín Matienzo fueron los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud) y Susana Montaldo (Educación). Además de transmitir el saludo del gobernador Jaldo, los funcionarios locales le entregaron a Orrego una caja con obsequios institucionales.

Luis Maria Ruiz
20:34 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

El Ente Nacional de Comunicación informó que esta noche habrá cadena nacional desde la Casa Histórica: desde "el día 8 de julio desde las 23.58 hasta la 01.15 del día jueves 9 de julio de 2026".

20:31 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Para descontracturar en medio de tanta tensión política, podemos aportar otro dato de color y mencionar que el clima hizo su aporte hoy. Aunque el termómetro llegó sólo a 18 grados, el sol de la siesta cayó de lleno sobre la plaza y volvió la tarde mucho más amable. No hizo falta buscar demasiado abrigo. Los rayos acompañaron desde el inicio una celebración pensada para que familias, turistas y tucumanos vivan la víspera del Día de la Independencia al aire libre. La noche está más fresca pero el calor lo pone la gente en una plaza Independencia que aplaude a sus artistas locales mientras espera a El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso.

20:30 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

En la autopista Juan Domingo Perón, camino al aeropuerto Benjamín Matienzo, ya se nota el despliegue policial para la visita de las autoridades nacionales. Se ven móviles de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia

Bárbara Nieva
20:27 hs
Osvaldo Ripoll

Osvaldo Ripoll

Fotógrafo de LA GACETA

Buenas noches. Así luce ahora 25 de Mayo al 100, casi San Martín.

Osvaldo Ripoll
20:26 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

La Plaza Independencia poco a poco se va colmando de público para disfrutar del programa de la vigilia

Diego Araoz
20:24 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Agrupaciones que habían organizado actos de repudio por la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de policías desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones.

Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas.

Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona.

20:22 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

¿Por qué es importante la foto de Milei con los gobernadores? El Gobierno necesita enviarle mensajes al mercado de que la institucionalidad sigue firme y que, con ese criterio, pueden avanzar las reformas estructurales que se han planteado al iniciar la gestión (laboral, fiscal y previsional).

20:20 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

José, esa decisión también provocó suspicacias respecto de los cuidados que deberá tener el gobernador entre los saludos y fotos con Javier Milei y con Victoria Villarruel. Hoy Osvaldo Jaldo rinde un examen difícil en el rubro "equilibrista".

20:19 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Sí, José. Está previsto que esté acompañada por autoridades locales durante su estadía en la provincia, que se extenderá hasta mañana a la noche. Posiblemente sea acompañada por las senadoras Ávila y Mendoza, con quienes mantiene una buena relación en la Cámara Alta.

20:14 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Tengo entendido, Martín, que el gobernador le encargó a miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Daniel Abad, que acompañen a la vicepresidenta durante su presencia en la Casa Histórica.

20:11 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Buenas tardes

Aunque vendrán por vías distintas, al parecer el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían coincidir antes de la Casa Histórica. La presidenta del Senado viene en un vuelo comercial que debía llegar a las 20.30, pero se reprogramó su arribo para las 22. A esa misma hora está previsto que arribe el jefe de Estado con la comitiva oficial.

Ambos serían recibidos por separado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo.

20:02 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Buenas noches. Les cuento que más de 2.000 policías fueron movilizados por la visita del presidente Javier Milei. Uniformados de toda la provincia están afectados al megaoperativo de seguridad, que comenzó a las 18 y se extenderá hasta mañana, cuando concluyan los actos.

Los cuerpos de Infantería de todas las unidades regionales serán los encargados de custodiar el recorrido que realizará el jefe de Estado desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hasta el hotel Sheraton y, posteriormente, hacia la Casa Histórica.

Por su parte, efectivos del Distrito Urbano y de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (la ex Brigada de Investigaciones) tendrán a su cargo el control de la plaza Independencia y sus alrededores.

19:59 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Tal cual, Diego. Los cortes de calles complicaron desde temprano el tránsito pero eso también puso otro color en el microcentro que ya parecía haber entrado en modo Fiesta Patria. Por las veredas circulaba una verdadera "fuga de chinas y paisanos". A los integrantes de los ballets se sumaban decenas de chicos que salían de los actos escolares junto a sus familias. Vestidos floreados, bombachas de campo, boinas, pañuelos, alpargatas y ponchos se mezclaban en el paisaje

19:57 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Buenas noches a todos. Se hace difícil llegar al centro. Ya hay cortes en calle Maipú.

Diego Araoz
19:56 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Buena jornada. La atención política e institucional se concentrará en el Sheraton Hotel Tucumán. El gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, llegará entre las 21.30 y 22 para reunirse con sus pares de otras provincias que viajaron para participar de los actos patrios. Si hay tiempo, es posible que se reúnan con el ministro del Interior, Diego Santilli.

19:55 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

En este momento, un equipo periodístico se encuentra en el aeropuerto Benjamín Matienzo a la espera de la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El arribo del vuelo de línea que la trae está prevista para las 20.30. Su presencia en la vigilia eleva el interés político del acto, ya que se reencontrará con el presidente Javier Milei, de quien está distanciado. Ocurrió lo mismo en Rosario, durante la celebración por el Día de la Bandera. Seguramente la distancia y la indiferencia marcarán el ambiente.

19:54 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Aquí la fiesta arrancó a las 14.30, tal como estaba previsto. Los primeros en apropiarse del escenario fueron los ballets folclóricos, que inauguraron la celebración con zapateos, pañuelos al viento y vestidos que comenzaron a teñir de tradición la capital tucumana a 210 años de la Declaración de la Independencia.

19:53 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Buenas noches a todos. Junto a Osvaldo Ripoll estamos desde la plaza Independencia, que volvió a vestirse de celeste y blanco para ser el gran escenario de la Patria, con música en vivo y artistas de primer nivel.

19:48 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Bienvenidos a este espacio en el que vamos a transitar juntos la vigilia por el Día de la Independencia. El objetivo de esta conversación es compartir con ustedes las miradas, los datos y las interpretaciones de los periodistas de LA GACETA que esta noche cubrirán el acto político en la Casa Histórica, y las actividades artísticas en la plaza Independencia y en el teatro San Martín. Espero que nos acompañen.
Temas Osvaldo JaldoJavier MileiVictoria Villarruel
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