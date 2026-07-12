Jamenei promete venganza y Trump habla de “destrucción”

Esto se conoció luego de que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera. “1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su red Truth Social. “Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”, añadió.