El Gobierno nacional se reorganiza y define sus prioridades

El Gobierno nacional reactivó su mesa política con el propósito de ordenar y priorizar la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei. Con la mira puesta en el escenario legislativo posterior al receso invernal, los principales referentes del oficialismo se dieron cita para trazar una hoja de ruta que combina la reingeniería económica con una fuerte apuesta por la reforma electoral, en la que la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se consolida como la principal meta política de los próximos meses.