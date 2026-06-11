Política

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

El mandatario remarcó que la jefa municipal se tiene que poner a disposición de la Justicia. La intendenta de Graneros está acusada por presunto enriquecimiento ilícito.

CUESTIONADA. Denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito a Raquel Graneros.
CUESTIONADA. Denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito a Raquel Graneros. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, pidió ayer no prejuzgar a la intendenta Raquel Graneros tras ser denunciada por presunto enriquecimiento ilícito en la provincia.
  • La oposición denunció a Graneros por comprar en efectivo dos lotes de un millón de dólares en Yerba Buena, sospechoso al no tener antecedentes laborales fuera del cargo público.
  • Jaldo remarcó que todos son iguales ante la ley e instó a Graneros a declarar, lo que definirá la postura del oficialismo provincial frente a casos de presunta corrupción pública.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la denuncia judicial que impulsan dirigentes de la oposición contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena. “Creo que no hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley”, declaró el mandatario.

El titular del Poder Ejecutivo (PE) remarcó que si hay una denuncia la intendenta de Graneros se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque. “Tendrá que responder todos los interrogantes. Repito: todos somos iguales ante la ley”, remarcó Jaldo ayer en rueda de prensa tras la asunción de 14 nuevos magistrados en el Poder Judicial. E insistió: “si la intendenta ha sido denunciada tiene que presentarse ante la Justicia; hay que saber respetar los fallos de la Justicia. Cuando los fallos sean favorables y, mucho más, cuando sean desfavorables”.

“Siempre en la justicia hay alternativas para poder acudir a instancias mayores, inclusive no solo provincial, sino también nacional. Así que, concretamente: la intendenta de Graneros se tiene que poner a disposición del Poder Judicial de la Provincia”, finalizó el mandatario.

Una denuncia millonaria

La presentación contra Graneros, de 29 años, fue formulada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca, Luis Escobar, y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier. "La denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S 1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta", se plasmó en la denuncia.

Courel profundizó al señalar que “el Secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría sido quien trasladó parte del dinero en efectivo para el pago de la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia”.

Los denunciantes presentaron, además, la liquidación de expensas de junio del barrio cerrado, en la cual se informa que Graneros sería la titular de los Lotes 70 y 71 y que por ellos debería pagar una expensa mensual de $570.090 y $566.690, respectivamente. "Valga la aclaración que dichos lotes fueron unificados para construir la casa", agregó el legislador.

Augier sostuvo también que pidieron a la Justicia que “se cite Mendelek a prestar declaración en calidad de testigo. Que se le pidan informes a la administración de Las Yungas. Y que se nos tenga por parte denunciante y se nos informe el estado del trámite conforme avance la causa”.

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