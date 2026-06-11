Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

El titular del Poder Ejecutivo (PE) remarcó que si hay una denuncia la intendenta de Graneros se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque. “Tendrá que responder todos los interrogantes. Repito: todos somos iguales ante la ley”, remarcó Jaldo ayer en rueda de prensa tras la asunción de 14 nuevos magistrados en el Poder Judicial. E insistió: “si la intendenta ha sido denunciada tiene que presentarse ante la Justicia; hay que saber respetar los fallos de la Justicia. Cuando los fallos sean favorables y, mucho más, cuando sean desfavorables”.