El PRO-Tucumán va a internas y define su estrategia

El interventor del PRO-Tucumán, Gabriel Santillán, confirmó en una entrevista con LG Play que la intención es definir pronto un cronograma con miras a los comicios internos para la normalización del partido. “Tenemos la expectativa de que la elección sea alrededor del 15 de octubre”, enfatizó el diputado nacional por Santiago del Estero.
La intención, apuntó el dirigente afín al ex presidente Mauricio Macri, es que los referentes locales del PRO cuenten con la agrupación en orden para definir las candidaturas a los cargos electivos provinciales, que se pondrían en juego en mayo de 2027.
Uno de los dirigentes que asoma con intenciones de que presidir el PRO-Tucumán es el concejal de Tafí Viejo, Benjamín Terraf. De todos modos, Santillán consideró positivo que “haya un alto nivel de participación” en esa votación. “Las internas siempre ordenan y legitiman los liderazgos”, añadió. Y valoró la posibilidad de que el PRO “tenga una persona sentada en la mesa de discusión política en Tucumán”.
El diputado santiagueño remarcó que “el mandato específico” de Macri es “normalizar los distritos del interior” rumbo a las diferentes contiendas previstas para 2027.
Vocación frentista
En esa línea, recordó que el partido macrista “es un partido de vocación frentista”, aunque valoró que se deje “la puerta abierta a la posibilidad de competir directamente desde la identidad del PRO, con la fortaleza que tiene”. “Dentro de un frente o participando de manera independiente, el PRO ha mostrado que puede imponerse en elecciones provinciales, como sucedió en Entre Ríos y en Chubut; también en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos municipios. El PRO tiene mucho para aportar no solo desde una visión nacional, sino también distrital”, añadió.
Por otra parte, afirmó que en el espacio no reniegan de aquellos dirigentes que se suman a las filas libertarias. “Los mejores ministros que tiene este gobierno son del PRO y eso nos enorgullece”, indicó el interventor del partido en esta provincia.