El PRO-Tucumán va a internas y define su estrategia

Vocación frentista

En esa línea, recordó que el partido macrista “es un partido de vocación frentista”, aunque valoró que se deje “la puerta abierta a la posibilidad de competir directamente desde la identidad del PRO, con la fortaleza que tiene”. “Dentro de un frente o participando de manera independiente, el PRO ha mostrado que puede imponerse en elecciones provinciales, como sucedió en Entre Ríos y en Chubut; también en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos municipios. El PRO tiene mucho para aportar no solo desde una visión nacional, sino también distrital”, añadió.