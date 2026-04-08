Macri activa el armado del PRO y pone la mira en 2027: movimientos en Tucumán
Resumen para apurados
- Mauricio Macri lidera la reorganización del PRO con miras a 2027, tras el acto en Parque Norte, buscando fortalecer la estructura nacional y normalizar el partido en Tucumán.
- La estrategia contempla recorridas federales y el rol técnico de la Fundación Pensar. En Tucumán, el partido intervenido proyecta candidaturas propias en municipios estratégicos.
- El macrismo apuesta a competir con sello propio sin alianzas con el oficialismo. Se evalúan fórmulas con Juan Schiaretti y la proyección de Vidal para recuperar terreno político.
El PRO volvió a moverse. Después de un acto multitudinario encabezado por Mauricio Macri en Parque Norte, hace poco más de dos semanas, el partido inició una nueva etapa de reorganización con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Aunque se especulaba con un eventual lanzamiento presidencial del ex mandatario, eso no ocurrió. Pero el mensaje interno fue claro: el macrismo busca reconstruir volumen político y territorial.
El plan incluye recorridas por el interior del país de sus principales figuras, el fortalecimiento técnico a través de la Fundación Pensar, que celebrará su cena anual el próximo 13, y un objetivo concreto: ampliar la cantidad de gobernaciones propias, más allá de las tres que hoy controla el espacio.
En paralelo, el PRO empieza a ordenar su estructura en Tucumán. El partido en la provincia se encuentra actualmente intervenido, bajo la conducción del diputado provincial santiagueño Gabriel Santillán, quien continuará en ese rol por algunos meses más.
A nivel local, uno de los referentes que emerge es el concejal de Tafí Viejo Benjamín Terraf, quien preside la Fundación Pensar en Tucumán. Desde ese espacio se articula parte del trabajo político y técnico con vistas al mediano plazo.
La estrategia es clara: el PRO buscará competir con sello propio en 2027. En distritos como la Capital, Tafí Viejo y Yerba Buena, el partido proyecta presentar candidatos a intendentes, legisladores y concejales.
Por ahora, no hay conversaciones formales con La Libertad Avanza en la provincia. Al menos, no desde la estructura partidaria.
En el plano nacional, la figura de Macri sigue siendo central. Es, según coinciden en el espacio, el dirigente con mejor nivel de conocimiento y medición. Si bien no confirmó una candidatura, no se descarta que pueda integrar una fórmula presidencial. Entre los nombres que circulan como posibles socios aparece el cordobés Juan Schiaretti.
También se mencionan dirigentes como Martín Yeza y María Eugenia Vidal dentro del esquema de proyección nacional.