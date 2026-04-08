Macri activa el armado del PRO y pone la mira en 2027: movimientos en Tucumán

El PRO volvió a moverse. Después de un acto multitudinario encabezado por Mauricio Macri en Parque Norte, hace poco más de dos semanas, el partido inició una nueva etapa de reorganización con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Aunque se especulaba con un eventual lanzamiento presidencial del ex mandatario, eso no ocurrió. Pero el mensaje interno fue claro: el macrismo busca reconstruir volumen político y territorial.