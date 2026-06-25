El edil que busca presidir el PRO, el mensaje de Darío Monteros y Acevedo en Casa de Gobierno

“Esta es una agrupación peronista que tiene mucha historia y raigambre dentro del Partido Justicialista”, afirmó el referente bandeño tras el encuentro. Y envió un mensaje por elevación en momentos en que resurgieron tensiones con el manzurismo. “Tuvimos una reunión política partidaria para contarles cómo lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo la gestión de gobierno, cómo hemos recibido el gobierno en octubre de 2023 y por qué tenemos una relación institucional con el gobierno nacional opositor, que es normal”, indicó el funcionario. Y recordó un historial de administraciones que estuvieron caracterizadas por esta situación. “El gobernador Julio Miranda tuvo diálogo con el presidente Fernando de la Rúa; el gobernador Juan Manzur lo tuvo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué el actual gobernador de la Provincia no debería tener diálogo con el presidente Javier Milei, que no lo hemos elegido nosotros, pero sí la mayoría de los argentinos?”, señaló.