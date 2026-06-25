El edil que busca presidir el PRO, el mensaje de Darío Monteros y Acevedo en Casa de Gobierno

Resumen para apurados
- Dirigentes del PRO y del PJ en Tucumán reactivaron sus estrategias internas esta semana para definir liderazgos partidarios y consolidar la gestión del gobernador Jaldo.
- El concejal Terraf busca competir en la interna del PRO, mientras el ministro Monteros defendió el diálogo con Milei frente a las tensiones surgidas con el sector de Manzur.
- Estos movimientos buscan ordenar los partidos de cara a 2027, al tiempo que la provincia intenta abrir mercados internacionales mediante lazos comerciales con Panamá.
“Estamos decididos a participar”
El diputado provincial santiagueño Gabriel Santillán expresó al asumir como interventor del PRO de Tucumán la meta de “normalizar el distrito, llamar a elecciones internas transparentes” y llegar a 2027 con el partido “ordenado y con conducción propia”. A tres meses de ese mensaje, en la agrupación hay corrientes que asoman en la puja por tomar las riendas partidarias. Si bien todavía no hay un cronograma oficializado, el concejal de Tafí Viejo, Benjamín Terraf, expresó la intención de participar de internas para presentar una nómina con referentes como el ex concejal de Banda del Río Salí, Miguel Diosquez Dupuy, el ex legislador Alberto Colombres Garmendia, la abogada Carla Porta, Rolando Argañaraz y dirigentes de la agrupación de Mujeres PRO y de la Juventud del PRO.
El objetivo, indicó, es “abrir el partido” y formar las juntas departamentales “para que comiencen a trabajar en cada ciudad”. Es que, según el edil, el PRO debe apuntar a presentar candidatos propios en los principales distritos. “El PRO es un partido frentista, esa es la primera intención. Pero, si no pasa, iremos con candidaturas propias”, planteó. El taficeño marcó a la vez la intención de “apoyar las decisiones de Mauricio Macri a nivel país en Tucumán”. E insistió con la idea de competir en internas. “Estamos decididos a participar con quien se presente”, enfatizó.
“Cómo hemos recibido el gobierno en octubre de 2023”
El ministro del Interior y armador clave del jaldismo, Darío Monteros, se reunió con dirigentes del Movimiento de Lealtad a Perón y Evita (Molpe), con quienes analizó la actualidad del Partido Justicialista (PJ) y los principales ejes de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. El encuentro contó con la participación del abogado Gabriel Casas, ex juez federal de Tucumán, y del contador Jorge Olmos. Ambos referentes transmitieron el respaldo de su espacio al rumbo del Gobierno provincial.
“Esta es una agrupación peronista que tiene mucha historia y raigambre dentro del Partido Justicialista”, afirmó el referente bandeño tras el encuentro. Y envió un mensaje por elevación en momentos en que resurgieron tensiones con el manzurismo. “Tuvimos una reunión política partidaria para contarles cómo lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo la gestión de gobierno, cómo hemos recibido el gobierno en octubre de 2023 y por qué tenemos una relación institucional con el gobierno nacional opositor, que es normal”, indicó el funcionario. Y recordó un historial de administraciones que estuvieron caracterizadas por esta situación. “El gobernador Julio Miranda tuvo diálogo con el presidente Fernando de la Rúa; el gobernador Juan Manzur lo tuvo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué el actual gobernador de la Provincia no debería tener diálogo con el presidente Javier Milei, que no lo hemos elegido nosotros, pero sí la mayoría de los argentinos?”, señaló.
Monteros también destacó el respaldo manifestado por la agrupación y anticipó nuevas instancias de diálogo dentro del justicialismo. “El Molpe asumió el compromiso de acompañar la gestión del gobernador Jaldo. Además, se está programando una reunión con los referentes gremiales que están encolumnados dentro del Partido Justicialista”, afirmó.
El encuentro se dio en momentos de ebullición en el peronismo, luego de que el ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo anticipara la intención del senador Manzur de buscar un regreso a la Casa de Gobierno. "Nosotros vamos a salir con Manzur… Ir a la interna es entregarse y hoy el aparato en política es el que define, vamos a salir por afuera", afirmó Juri Debo en una entrevista con "Enterate".
Acevedo recibió al embajador de Panamá en Argentina
El vicegobernador Miguel Acevedo permaneció este jueves a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Osvaldo Jaldo a Buenos Aires (está previsto que regrese durante la tarde). Por ello, el presidente de la Legislatura recibió en Casa de Gobierno al embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien desarrolla una intensa agenda institucional y empresarial en la provincia.
Durante el encuentro se abordaron especialmente las posibilidades de ampliar el acceso de productos tucumanos al mercado panameño y utilizar la plataforma logística de Panamá como puerta de entrada a nuevos destinos internacionales.
“Queremos que Tucumán se abra al mundo y podamos exportar más. Tenemos el compromiso de generar desarrollo y producción, y esta es una vía importantísima para lograrlo”, aseguró Acevedo.
Por su parte, el embajador Correa Esquivel agradeció el recibimiento y resaltó las similitudes y oportunidades de cooperación entre Panamá y Tucumán. “Estamos muy honrados y agradecidos por el recibimiento que nos han dado en esta Casa de Gobierno”, expresó.